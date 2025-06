Arraiá Naberinha 2025 celebra tradição junina com programação infantil no bairro da Cidade Velha

Neste sábado (28/06), o espaço Nabêra Gastronomia e Cultura, no bairro da Cidade Velha, em Belém, recebe mais uma edição do “Arraiá Naberinha”, evento voltado para o público infantil com foco na valorização das tradições juninas e da cultura popular. A programação será realizada das 10h às 15h. Os ingressos custam R$ 15 para crianças de 3 a 12 anos e R$ 10 para adultos a partir de 12 anos. Crianças menores de 3 anos não pagam, e há gratuidade para idosos, além de descontos para pessoas com deficiência.

Entre as atrações confirmadas estão o Boi Catiguria, criado em 2018 e oriundo do bairro de Canudos, que se apresenta com cortejo, personagens tradicionais e elementos da cultura amazônica.

Segundo o coordenador do grupo, Aluízio Freitas, o boi é acompanhado por figuras como o “sumano”, boneco de grande porte, e a cobra boiuna “Aldete”, além do tradicional pau de fita, encerrando com uma ciranda de roda. “A gente vai trabalhando a ludicidade e a cultura ao mesmo tempo, para alcançar não só os adultos, mas também o público infantil”, afirmou.

O Boi Catiguria também é conhecido pelas parcerias com outros grupos de cultura popular da capital paraense, como Boi Pavulagem, Boi Marronzinho e Boi da Terra. “É um legado que a gente está deixando. A valorização da cultura popular é muito importante. Esse nosso folguedo tem movimentado o bairro e criado conexões com outras manifestações culturais”, disse o coordenador.

Animador Tio Rai (Divulgação)

A programação do Arraiá Naberinha contará ainda com apresentação da Quadrilha Santa Luzia, do bairro do Jurunas, que levará ao palco o tradicional casamento matuto, acompanhado de músicas juninas e da sanfona. O animador Tio Rai, do Clube da Animação, também participa com atividades voltadas especialmente às crianças, promovendo brincadeiras e dinâmicas lúdicas durante o evento.

“A expectativa para o Arraiá Naberinha está lá em cima. A gente preparou tudo com muito carinho para oferecer uma experiência divertida e segura para as crianças e suas famílias”, afirma o responsável pelo do Clube da Animação.

Ele destaca que participar do evento vai além da função profissional. “Para mim, fazer parte disso é mais do que trabalho, é sobre ver o brilho no olhar das crianças, fortalecer os laços familiares e criar memórias afetivas”, disse.

Segundo Tio Rai, a programação foi cuidadosamente pensada para envolver o público infantil com atividades típicas. “As brincadeiras são pensadas na cultura junina, como pescaria, jogo das argolas, rabo do burro e muito mais”, explica.

“E para surpreender as crianças e famílias presentes, vamos fazer uma super caça às guloseimas juninas, como pé de moleque, paçoca e vários outros doces, onde todos irão poder participar”, complementa.

Para ele, eventos como esse têm um papel importante na formação cultural da infância. “Quando as famílias participam juntas de um momento como esse, estamos promovendo algo muito maior do que entretenimento. Estamos criando conexões verdadeiras, transmitindo identidade e pertencimento. Isso fica na memória e no coração, principalmente das crianças”, afirma.

O evento inclui uma Feira de Gastronomia e Economia Criativa com comidas típicas, bebidas e produtos artesanais. A proposta é criar um espaço de convivência familiar com acesso a manifestações culturais e incentivo à economia local.

Agende-se

Arraiá Nabeirinha

Data: sábado, 28 de junho;

Local: Nabêra Gastronomia e Cultura – R. São Boaventura, 268 - Cidade Velha, Belém - PA, 66020-550;

Ingressos estão sendo vendidos antecipadamente.