Clássicos do Sorriso Maroto embalam Belém na última edição da turnê ‘As Antigas’

Após emocionar milhares de fãs por todo o Brasil, o grupo Sorriso Maroto voltou a Belém para reviver as canções que atravessaram décadas. Neste sábado (28/06), o Estádio do Mangueirão será palco da turnê “Sorriso Maroto - As Antigas”, em uma apresentação marcada para ocorrer às 21h. Com mais de 25 anos de trajetória, a banda promete reunir em um só show os sucessos que marcaram gerações, em um encontro especial com o público paraense. Após três anos de estrada, a turnê está em seu último ano e a capital paraense foi escolhida para viver essa despedida.

VEJA MAIS

O compositor, músico e produtor musical Sérgio Jr., integrante do grupo, afirmou que a expectativa para voltar a Belém é sempre muito alta. Ele ressaltou que, desde a primeira edição do show, o público paraense costuma superar o imaginado e se destacar como uma das cidades mais marcantes para a banda.

“Estamos com energia a mil para reencontrar essa galera. Fazer esse show no Mangueirão, pela última vez com essa turnê, tem um sabor mais do que especial”, disse, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal.

Sérgio Jr. também destacou a importância do Mangueirão na trajetória do grupo. Para ele, a relação com o público de Belém e com o próprio estádio se fortaleceu a ponto de se tornar parte da identidade da banda. “O Mangueirão é lindo, tem uma energia fantástica. Ano passado, quando fizemos também a turnê, foi incrível e, agora, com esse encerramento, a expectativa é fazer algo histórico. Belém fez inveja ao país inteiro”, comentou o músico.

Setlist repleto de sucessos

O músico comenta que o show “As Antigas” foi criado, inicialmente, como uma comemoração aos 25 anos de trajetória da banda, em 2022. No entanto, a repercussão foi tão grande que o grupo estendeu a turnê por três anos consecutivos.

Segundo ele, Belém foi um dos primeiros lugares a receber o show, e agora também será um dos últimos, o que traz um peso emocional para os integrantes. “Estamos com o coração apertado, mas cheios de alegria e emoção para compartilhar com todo mundo que vai estar com a gente no Mangueirão”, afirmou empolgado.

Uma das propostas do projeto é reunir músicas lançadas entre 1997 e 2016, realizando uma sequência musical para encantar o público. O show tem cerca de quatro anos de duração, e diante de tantas canções, algumas, segundo Sérgio Jr., não podem faltar, como “Ainda Gosto de Você”, “Sinais”, “E Agora Nós” (gravada com Ivete Sangalo), “Fica com Deus”, “A Primeira Namorada” e “Assim Você Mata o Papai”.

Questionado sobre quais são as músicas mais pedidas pelo público de Belém, o compositor afirmou aos risos que são todas. “Eles pedem tudo, até o lado B dos discos. Se deixassem, o show teria que durar oito horas”, brincou.

Ainda sobre o repertório do show, o integrante do Sorriso Maroto explicou que o desafio é condensar quase três décadas de carreira em poucas horas. “Se pedem, a gente obedece. A gente não é maluco de ignorar o que Belém quer ouvir”, disse rindo.

Mais de duas décadas de história

Ao refletir sobre a trajetória do grupo de quase 30 anos, Sérgio Jr. destaca o orgulho pela discografia construída e pela longevidade da carreira. “A gente se orgulha da primeira música que lançou e muito mais do público que nos acompanha até hoje”, afirmou.

Formada em 97, a banda atualmente tem uma rede de fãs e admiradores por onde passa. Desde a sua origem, Bruno Cardoso, Cris Oliveira, Fred Araújo, Vinícius Augusto e Sérgio Jr, sempre colocam a capital paraense na rota das suas turnês. E, na despedida do projeto, não será diferente.

O músico também comentou sobre a nova geração do pagode paraense, afirmando que tem acompanhado o surgimento de várias bandas e páginas dedicadas ao estilo na região. “É muito bonito de ver. A gente está amarradão com isso tudo e está doido para ver uma banda de Belém explodir nacionalmente”, acrescentou o músico.

Solidariedade em cada show

A turnê “As Antigas” também cumpre um papel social por meio do projeto “Espalhando Sorrisos”, que arrecada doações de itens de higiene bucal e alimentos não perecíveis, revertidos para ações sociais em diferentes estados. Parte da bilheteria dos shows também é destinada ao projeto.

“O Espalhando Sorrisos é a coisa mais linda que a gente já fez. Ele visa o bem-estar das pessoas e é pautado no amor. A saúde bucal é uma questão séria de saúde pública, e esse projeto é nosso jeito de ajudar”, afirma Sérgio.

Novos projetos a caminho

A turnê deve ser encerrada em 2025, e segundo o integrante da banda, novos projetos já estão em curso. Entre eles está a série de álbuns “Sorriso Eu Gosto – No Pagode”, que reúne regravações e homenagens a artistas que influenciaram a banda. A próxima edição, que será o Volume 4, ainda sem data definida, trará colaborações com Luiz Carlos, do Raça Negra, e Alexandre Pires, do Só Pra Contrariar.

Mesmo com o fim da turnê, o Sorriso Maroto segue em atividade. “Vamos continuar gravando, lançando música nova, fazendo shows e voltando a Belém sempre que possível. Porque a gente ama a galera daí”, concluiu Sérgio Jr.

AGENDE-SE!

Despedida da turnê “Sorriso Maroto - As Antigas”

Data: sábado, 28 de junho;

Local: a partir das 21h;

Local: Estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença (Mangueirão) - Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03 - Mangueirão.