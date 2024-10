Thiaguinho e Péricles se preparam para apresentações no Marine Sunset

Neste domingo (13), dia do Círio, terá Marine Sunset com Thiaguinho, Sorriso Maroto, Menos é Mais e Péricles no Espaço Náutico, domingo a partir das 16h. Para fechar o evento, O Nosso Tom convida Mariza Black, Irreverência e Virtudão para o seu Pagode de Mesa.

Devotos de Nossa Senhora de Nazaré, a grande homenageada do Dia, Thiaguinho e Péricles vivem a emoção de estar em Belém nesse dia que transborda fé. Os cantores sempre preparam repertório diferente, adicionando canções, para seus shows durante a festa religiosa.

“É sempre um prazer imenso estar no Pará. Em especial durante o Círio, pois sou devoto de Nossa Senhora. Espero que o público se divirta demais comigo. Preparei um show especial para nós!”, antecipa Thiaguinho.

“Sempre que subo ao palco, sempre que eu tenho a chance de subir ao palco em outubro, faço questão de cantar, mesmo que a capela, o samba enredo que fala do Círio de Nazaré, porque é lindo demais. O refrão que é extremamente emocionante, onde fala ‘Oh! Virgem Santa, olhai por nós. Olhai por nós, Oh! Virgem Santa, pois precisamos de paz’, é um grito daquele que quer paz no mundo, é o que nós queremos! Para mim é um momento além do show, que é sempre muito importante esse, onde eu posso entoar esse hino junto com todos os paraenses que estão ali naquele momento, é algo inexplicável, muito bonito de fato”, disse Pericão.

Os pagodeiros sempre vêm à Belém fazer shows nesse período, inclusive, já virou tradição. Como citado pelos dois, eles têm fortes conexões com Nossa Senhora de Nazaré e a festa religiosa.

“Sempre que eu tenho a chance de estar em outubro, em Belém, no Círio, a minha experiência é incrível. É incrível ver o quanto a cidade se mobiliza e incha de tantos paraenses, e muita gente que também é devota que vem de todo lugar do mundo. Eu me lembro que teve uma vez um Brazilian Day, nós estávamos em Nova Iorque e depois no outro dia tocamos em Toronto, no Canadá, e lá tem uma comunidade brasileira muito grande, inclusive de muitos paraenses já estavam se mobilizando para estarem em outubro em Belém do Pará. Foi muito bonito de ver! A experiência é sempre muito boa, ver a devoção do povo, é onde a gente acredita que o ser humano é capaz de coisas maravilhosas quando bem movido, fazendo com emoção e devoção. A devoção que o que o paraense tem a Nossa Senhora, com Nazinha, como eles chamam, é lindo de ver”, relembra Péricles.

Já Thiaguinho pontua com clareza sua conexão com Nossa Senhora: “É de muita intimidade, respeito e gratidão”.

Essa é a terceira vez que o artista retorna ao Pará este ano, todas as apresentações foram diferentes. Para 2025, ele já tem uma data fechada, que é com Tardezinha, em maio.

“O público de Belém é inacreditável, né? Uma galera animada, que canta todas as músicas, dança e se emociona. Não tem como fazer turnê sem pensar em Belém. Eu já saio daí com vontade de voltar!”, finaliza TH.

Agende-se

Data: domingo, 13

Hora: 16h

Local: Espaço Náutico Marine Club - Endereço: Av. Bernardo Sayão, n° 5232 - Universitário, Belém.