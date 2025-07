Exclusivo: são confirmadas as atrações do Xarque da Gaby, aniversário de Gaby Amarantos

No próximo dia 05 de agosto, Gaby Amarantos celebra idade nova com a segunda edição do Xarque da Gaby. A festa que terá como tema “Rock doido” já tem line-up confirmado.

MC Dourado, Gang do Eletro e Crocodilo são os responsáveis por comandar a diversão dos convidados e mostrar a diversidade da música paraense. Porém, novos nomes ainda serão anunciados como convidados.

A festa, como define Gaby, é uma imersão completa na estética, nos sons e na energia da cultura periférica da Amazônia. “É uma celebração da nossa autenticidade, da nossa criatividade e da nossa capacidade de transformar tudo em arte. E, claro, com muito look, muito brilho e muita alegria!”, completa.