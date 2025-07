VÍDEO: Gaby Amarantos cria o 'Xarque do Amor', versão paraense do morango do amor feita com charque

Depois da febre do morango do amor nas redes sociais, a cantora paraense Gaby Amarantos resolveu dar o toque regional ao doce do momento e lançou sua própria versão: o "Xarque do Amor", uma mistura inusitada de charque frito com calda de caramelo vermelha.

No vídeo publicado nas redes sociais, Gaby aparece animada testando a criação. "Ei mana! Que morango do amor já?! Bora logo fazer o Xarque do Amor, gente. Gente, será que vai dar certo essa marmota?", brinca.

A postagem é mais uma das versões criativas do doce, que vem ganhando adaptações por todo o país. Na semana passada, uma versão paraense feita com açaí também repercutiu entre os internautas.

A proposta de Gaby é simples: fritar pedaços de charque e mergulhá-los na calda de caramelo usada no morango do amor. O resultado, segundo a própria cantora, surpreendeu.

"Ficou perfeito! Gente, eu juro, meu Deus. Eu amo o agridoce. O salgadinho do charque com a calda do morango do amor nasceram um pro outro", declarou, empolgada.

Essa é a segunda receita com charque publicada por Gaby nas redes, como parte da divulgação da festa "Xarque da Gaby", evento de aniversário da cantora que será realizado no dia 5 de agosto, em Belém. Este ano, a comemoração terá um concurso que permite a participação dos fãs.