Gaby Amarantos abre concurso para fãs participarem da festa 'Xarque da Gaby'; confira as regras

Pelo segundo ano consecutivo, a cantora paraense Gaby Amarantos promove um grande evento para comemorar seu aniversário em Belém. A festa particular "Xarque da Gaby" acontecerá no dia 5 de agosto, mas com uma novidade: a abertura de um concurso para que fãs, influenciadores e criadores de conteúdo possam participar da celebração.

Em vídeo divulgado no Instagram, Gaby convidou o público para mostrar criatividade e participar do concurso. "Meus amores, o Xarque da Gaby tá chegando e eu tô amando essa movimentação nas redes, a galera pedindo pra vir pro charque. Eu tive uma ideia aqui que eu acho que vocês vão gostar, hein? Essa é a tua chance de vir pra essa festa que vai tremer o chão de Belém", disse a cantora.

Para participar do concurso, basta produzir um conteúdo criativo, como um vídeo, com algumas sugestões da artista: um conteúdo sobre o ritmo Rock Doido, uma receita usando charque, um relato da sua história como fã ou um look pensado especialmente para a festa.

"Te joga na criatividade, faz teu conteúdo, conta tua história, faz tua receita, teu look, me marca, usa a criatividade", completou Gaby.

Os interessados devem publicar seus conteúdos nas redes sociais, marcar @xarquedagaby, pedir collab e usar a hashtag #XarqueDaGaby. Os mais criativos serão selecionados para participar da festa exclusiva ao lado da cantora.

Na primeira edição da festa, realizada em 2024 com o tema “Glamour da Floresta”, Gaby reuniu familiares, amigos e famosos para celebrar seus 45 anos.