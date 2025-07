Paraense no Dança dos Famosos 2025, Thais Sousa celebra oportunidade e promete representar o Norte

A paraense Thais Sousa foi anunciada nesta segunda-feira (28) como uma das três paraenses no Dança dos Famosos 2025 e celebrou a oportunidade de representar o estado - e a região Norte - no quadro do Domingão do Huck, da TV Globo.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, a professora de dança expressou a felicidade de participar da edição deste ano do campeonato de dança com celebridades.

VEJA MAIS

"Vou estar lá representando o meu 'Parazão', o norte do país. Nossa, estou muito feliz. Desde quando eu recebi a notícia, estou emocionada. É um marco para a minha carreira profissional, enquanto artista, enquanto mulher, enquanto nortista. É a realização de um grande sonho", compartilhou Thaís.

Ela conta ainda que os ensaios já começaram: "Hoje já foi o primeiro ensaio e foi puxado. Posso afirmar que vem uma temporada linda por aí. Linda e emocionante.

Então, conto muito com o apoio de vocês. Vamos junto nessa. Bora Norte! Não venha forte porque eu sou do Norte, com muito orgulho! Vamos fazer barulho!", concluiu a profissional de dança.

Paraenses no Dança dos Famosos

Além de Thaís Souza, os dançarinos paraenses Linekee Ayres e Jaque Paraense também compõem os representantes do Estado no quadro de dança da TV Globo. A lista de celebridades participantes será revelada apenas na estreia da temporada, marcada para o dia 3 de agosto.