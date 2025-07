Após adiamento, Belém ‘some’ da nova agenda da turnê ‘Tempo Rei’ de Gilberto Gil

Após anunciarem o adiamento do show da turnê “Tempo Rei” em Belém, que aconteceria no dia 9 de agosto no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, a equipe de Gilberto Gil e a produtora 30e usaram as redes sociais, na manhã desta terça-feira (29), para divulgar o novo calendário da turnê. A pausa nas apresentações ocorre por conta do falecimento da cantora Preta Gil, filha do artista.

De acordo com o novo cronograma, os shows serão retomados a partir do dia 6 de setembro, em Porto Alegre (RS). No entanto, chamou atenção entre os fãs paraenses a ausência de Belém na lista de cidades divulgadas. Internautas comentaram nas redes sociais da produção cobrando informações sobre a nova data do show na capital paraense, que ficou de fora do calendário atualizado.

Em comunicado anterior, divulgado na última segunda-feira (28), os organizadores já haviam informado que o show em Belém seria remarcado. “Estamos trabalhando para definir uma nova data para a apresentação na capital paraense”, diz a nota, reforçando que os demais shows da turnê Tempo Rei seguem confirmados e não sofrerão alterações.