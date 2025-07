Quem são os famosos da nova ‘Dança dos Famosos'? Nomes já começaram a vazar na web; veja

A nova temporada do quadro “Dança dos Famosos", do programa Domingão com Huck, estreia neste domingo (3), prometendo surpresas e mudanças no formato. Na última segunda-feira (28), a TV Globo anunciou oficialmente os nomes dos professores e coreógrafos que compõem o time técnico da competição - entre eles, três representantes do Pará: Linekee Ayres, Thais Sousa e Jaque Paraense, o que marca uma participação histórica para o Estado na atração.

Além do time técnico, o que tem despertado a curiosidade do público são os nomes dos artistas que vão disputar os ritmos semanais no palco do programa. Segundo informações do portal Leo Dias, na coluna de Carla Bittencourt, alguns famosos já estão sendo apontados como integrantes da edição comemorativa de 20 anos da competição.

Entre os nomes cotados estão os atores David Júnior e Allan Souza Lima, que recentemente integraram o elenco da novela das nove “Mania de Você". A apresentadora Cátia Fonseca, que deixou a Band recentemente, também estaria sendo considerada para compor o time.

Outras celebridades que podem estar no elenco deste ano incluem a ex-Panicat e ex-participante de realities Nicole Bahls, além da atriz Duda Santos, que ganhou destaque após suas participações em “Renascer” e “Garota do Momento”.

Nicole Balhs (Reprodução/Instagram)

Nesta edição, o formato terá 16 participantes divididos em quatro grupos, com rodadas eliminatórias e repescagens automáticas para os primeiros eliminados de cada chave. O júri técnico também ganha reforço: Milton Cunha, carnavalesco e comentarista dos desfiles da Sapucaí, se junta à tradicional bancada composta por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

Duda Santos é a Garota do Momento. (Globo/ Beatriz Damy)