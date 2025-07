Paraense Jarbas Alves, de Parauapebas, passa a integrar Comitê Nacional de Arte Brasileira

Jarbas Alves de Carvalho e Silva, produtor cultural de Parauapebas, sudeste paraense, foi oficialmente eleito para integrar a Assembleia Estadual do Comitê Nacional de Arte Brasileira (CNAB). Com isso, o movimento cultural paraense ganhou mais um reforço no cenário nacional.

O produtor foi eleito com 620 votos (30% do total), com votação realizada em julho. O momento foi conduzido conforme regulamento nacional e marca mais um passo no processo de fortalecimento político da cultura amazônica dentro da principal instância deliberativa do CNAB.

"Com isso conseguimos maior articulação entre a produção cultural do interior amazônico e as instâncias nacionais de decisão, além da ampliação da defesa por políticas públicas voltadas à Amazônia, à dança, à acessibilidade e à cultura periférica", explicou Jarbas.

VEJA MAIS

A CNAB é uma organização da sociedade civil nacional (sem fins lucrativos) que atua como espaço de articulação política, técnica e cultural para artistas, produtores e gestores de todas as regiões do Brasil.

Fundado em 2009, o CNAB realiza eleições periódicas para sua Assembleia Geral desde 2010. A Assembleia é responsável por deliberar sobre projetos, normas e políticas internas, com representantes de todos os estados brasileiros.

"O nosso estado/setor ganha mais influência real nas decisões culturais do país, com uma voz ativa e comprometida com a realidade amazônica. Também é possível trabalhar para a ampliação de oportunidades para artistas e produtores paraenses, via articulações nacionais e comissões internas", disse o produtor cultural.

O Pará já vinha ganhando destaque com representantes anteriores — inclusive com a recente eleição de um paraense à presidência nacional da entidade. A chegada de Jarbas, agora como representante estadual, simboliza a consolidação de uma liderança coletiva do Pará no cenário cultural brasileiro.

A eleição também representa muitos pontos importantes para o Pará.

"Outro ponto importante é o fortalecimento institucional de projetos como o Dança Carajás, por exemplo, que passam a contar com respaldo direto em fóruns decisórios. Esse é um caminho para a aproximação com agendas culturais internacionais, conectando a produção paraense a redes de cooperação global, como a da UNESCO", concluiu Jarbas.

Atuando nas artes mais de 15 anos, o produtor é idealizador do Dança Carajás Festival, considerado o maior evento de dança do sul e sudeste do Pará, com edições premiadas, ações de acessibilidade e projeção internacional.

Jarbas também é responsável pro realizar intercâmbios culturais com artistas da Argentina por meio do MICBR (Brasil) e MICA (Argentina), com produção de documentário e publicação acadêmica com a UFPA.

Ele já participou da Bienal de Dança de Lyon (França) e mais recentemente, a chancela do Conselho Internacional de Dança da UNESCO, em Paris, reconhecendo sua atuação como referência internacional em difusão da arte amazônica e ações formativas de impacto social.

Jarbas também liderou projetos aprovados pelas leis Rouanet, Aldir Blanc e Paulo Gustavo, sempre com foco em inovação, inclusão, acessibilidade e descentralização cultural.

"Com a minha chegada neste cargo, um dos meus focos de trabalho será para que a Amazônia e o nosso estado não sejam mais espectadores, mas sim façam parte das decisões. Chegamos para deliberar, propor e decidir”, finalizou.