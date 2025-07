Equipe de Pablo sofre grave acidente em estrada após agenda com cantor; uma pessoa morreu

Morreu na tarde desta terça-feira (29) Dayana Lima, de 37 anos, responsável pelo setor de marketing do cantor Pablo. Ela foi vítima de um grave acidente de trânsito no KM 554 da BR-324, quando retornava de Feira de Santana, na Bahia, após cumprir agenda com o artista. O motorista do veículo e uma terceira pessoa, que não tiveram a identidade revelada, ficaram feridos no acidente.

O acidente aconteceu por volta das 16h30, quando o carro em que as vítimas vinham capotou na estrada. Imagens registradas por testemunhas mostram que o carro ficou parcialmente destruído após capotar. As causas do acidente ainda serão investigadas. Não há, até o momento, informações sobre o velório e sepultamento e as circunstâncias do acidente serão apuradas. As informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal.

Dayana Lima (Foto / Redes sociais) ()

VEJA MAIS

Comunicado oficial

Por meio de um comunicado nas redes sociais, a assessoria de imprensa do cantor se pronunciou acerca da morte da profissional. "Com o coração dilacerado, comunicamos o falecimento de Dayana Nataly Bezerra Lima, carinhosamente conhecida por todos como Day. Profissional dedicada e apaixonada pelo que fazia, Day era a responsável por todo o departamento de marketing digital do artista — mas, acima de tudo, era uma amiga leal, companheira de estrada e parte fundamental da nossa equipe", disse a nota oficial.

"Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com todos os familiares, amigos e colegas de trabalho. Estamos em oração e pedimos a compreensão de todos enquanto lidamos com essa perda irreparável", concluiu o comunicado.

Nos comentários, o cantor Pablo lamentou a morte de Dayana: "Descanse, Day! Você foi incrível aqui, obrigado por tudo, TE AMO DAY 🖤"