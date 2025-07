Ao som de 'Daqui pra Sempre', de Manu Bahtidão, Brasil conhece Nirah participante do Estrela da Casa

No intervalo do programa Mais Você, da TV Globo, Nirah foi a terceira participante confirmada no Estrela da Casa, nesta quarta-feira, 30. Ansiosa para contar a novidade ao público, ela compartilhou esse momento de emoção nas redes sociais ao assistir ao seu anúncio na tela da Globo.

"Não consigo parar de chorar. Vocês têm noção do que está acontecendo? Não consigo nem explicar. Estou feliz, grata... muito emocionada! Passa um filme da minha vida na minha cabeça — tudo o que já passei e vivi até aqui. Não sou perfeita, mas já lutei muito pelo meu trabalho e pela minha carreira. E hoje, Deus abre essa porta", disse a participante.

Em outro vídeo, compartilhado pelo marido de Nirah, ela aparece eufórica ao ver seu vídeo na televisão.

Espontânea, impulsiva, autêntica e intensa, Nirah assume que pode ser difícil de lidar e sincera até demais, mas também diz que é divertida, verdadeira, amiga e amorosa. “Quando eu gosto, eu gosto mesmo, defendo com unhas e dentes. Acho que essa é a minha parte mais romântica, da pisciana. Eu só falo de amor nas minhas músicas”, explica.