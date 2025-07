Paraense Nirah está no Estrela da Casa, da TV Globo

A voz paraense de Nirah vai encantar o público brasileiro no reality Estrela da Casa! A cantora paraense é uma das confirmadas o programa global, nesta quarta-feira, 30, durante o intervalo do 'Mais Você', da TV Globo. A estreia do reality marcada para o dia 25 de agosto, após a novela “Vale Tudo'.

Natural de Breves, no Marajó, Nirah começou a cantar na igreja católica de sua cidade. Em seguida, foi chamada para cantar em uma banda local e, alguns anos depois, tornou-se uma das vocalistas da Companhia do Calypso. Em 2016, aos 21 anos, ela participou do “The Voice Brasil” e adicionou essa experiencia de disputas musicais no seu currículo. Na ocasião, os três jurados viraram a cadeira, mas Nirah decidiu integrar o time de Carlinhos Brown.

VEJA MAIS

Atualmente, ela compartilha com seus mais de 67 mil seguidores no Instagram (@nirahduarte) e os quase 8 mil inscritos no seu canal no Yotube (@Nirahduarte) seus projetos autorais e releituras, além da sua rotina musical. A música “Meu Love”, lançada há 5 meses, já soma quase meio milhão de visualizações.

Neste último fim de semana, a cantora se apresentou no palco da Rádio Liberal em Salinas. No setlist estavam seus maiores sucessos autorais e muita música paraense.

A cantora marajoara tem um filho, a quem dedica toda sua persistência na profissão. Sonha gravar com nomes que são referência em seu estado. “Espero muito fazer um feat com Gaby Amarantos, Joelma... quero levar nosso tecnomelody cada vez mais longe”, conta. Almeja chegar mais perto dessa oportunidade com a participação no ‘Estrela da Casa’. “O programa vai me abrir muitas portas, eu não tenho dúvida disso. É uma vitrine gigantesca, que pode mudar a minha vida. Estou aqui pelas minhas lutas e minhas batalhas”, conclui.

omando mais de 20 anos de estrada, a cantora paraense se prepara para esse grande desafio. Na primeira quinzena de agosto, ela vai para o Rio de Janeiro iniciar o confinamento para a disputa do ‘Estrela da Casa”.

Agora a artista, se une aos outros 13 competidores do 'Estrela da Casa', que serão comandados por Ana Clara na apresentação e Michel Teló, como mentor, para orientá-los durante a temporada.

‘Estrela da Casa’ é um formato original e inédito Globo, com apresentação de Ana Clara, produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, direção geral de Aida Silva e Carlo Milani e direção de gênero de Rodrigo Dourado. A atração tem previsão de estreia no dia 25 de agosto.