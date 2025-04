Nirah comemora a marca de 130 mil visualizações no clipe de ‘Meu Tudo’; veja

Mesmo que ainda na infância Nirah tenha dado seus primeiros passos musicais, seu amadurecimento profissional e seu encontro com a arte têm alcançado voos mais altos. No final do ano passado, ela gravou um audiovisual com todas as canções inéditas. O projeto, que ganhou periodicidade nos lançamentos, tem agradado o público.

Esta semana, a canção “Meu Tudo” atingiu uma marca no canal de Nirah no YouTube, alcançando mais de 130 mil plays.

“‘Meu tudo’ fala sobre proteger o grande amor de nossas vidas, seja ele qual for, cuidar, amar, sobre ser o porto seguro de alguém. Inclusive a música também tem sido usada por mães que fizeram vídeos com seus filhos e eu fiquei super emocionada com essa interpretação da canção”, lembra.

A música é composição de Gê Castro e Will Piedade.

“Atualmente, o meu sentimento é de gratidão e felicidade por saber que as pessoas estão abraçando esse trabalho, que foi feito com muito amor, para que elas pudessem, de fato, se conectar com a minha música, e tem dado muito certo”, diz a cantora.

Essa marca conquistada por Nirah é resultado de dedicação e investimentos que ela tem feito em sua carreira, tanto online quanto offline. Inclusive, ela também tem entregado conteúdos novos aos seus seguidores, que hoje somam quase 100 mil, considerando Instagram, TikTok e YouTube.

“Nós estamos sempre preocupados em alimentar as redes sociais, fazendo vídeos em vários pontos turísticos de Belém e fora, o que faz a massa se conectar e se identificar. A trilha sonora sempre é um de nossos sucessos, e foi isso que fez ‘Meu Tudo’ viralizar tanto no TikTok quanto no YouTube, alcançando a marca de mais de 130 mil visualizações. E claro, sabemos da importância dos meios de comunicação em noticiar nosso trabalho e nossas conquistas, sabemos a força que essa mídia tem”, explica a cantora.

Desde os 9 anos, Nirah constrói sua trajetória musical em Belém e pelo Brasil. Desde o ano passado, ela tem encarado as oportunidades da carreira com a maturidade de quem sabe onde quer chegar. Inclusive, ela não abre mão de cantar os ritmos paraenses.

“Ainda pequena, logo que os DVDs das bandas paraenses de tecnomelody começaram a entrar no mercado e chegaram ao interior, onde eu nasci, tivemos acesso às músicas. Fiquei encantada com tudo: com as canções, com os artistas, e logo coloquei dentro da minha mente e do meu coração que queria ser um deles (risos). E hoje estou aqui”, explica.

Nirah é de Breves, no Marajó, e começou a cantar na igreja católica de sua cidade. Em seguida, foi chamada para cantar em uma banda local e, alguns anos depois, tornou-se uma das vocalistas da Companhia do Calypso. Em 2016, aos 21 anos, Nirah participou do “The Voice Brasil”, onde três jurados viraram a cadeira, mas ela decidiu integrar o time de Carlinhos Brown. Atualmente, são mais de 20 anos de estrada artística.

“A mulher artista paraense, para mim, é a maior representatividade de força e persistência. As que estão no topo tiveram que trabalhar muito para que nós, que estamos chegando agora, pudéssemos trilhar um caminho mais aberto, mais aceito e mais fácil. Apesar desse ‘boom’ e do fato de termos muitas mulheres paraenses no topo da cena musical do Pará, nossos artistas são talentosíssimos. Dentro do nosso cenário, existem muitos artistas de vozes masculinas que fomentam esse mercado e vêm há muitos anos contribuindo para o fortalecimento do ritmo, como, por exemplo, Harrison Lemos, da Banda AR-15, Marth, do Os Brothers, dentre outros”, avalia.