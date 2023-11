Mais madura musicalmente, Nirah Duarte lança single

A cantora Nirah Duarte lança sua nova música: Combo Perfeito. Disponível nas plataformas de músicas e nas rádios do Pará, incluindo a Rádio Liberal da capital e nos interiores do Pará. A canção é um tecnomelody cheio de regionalidade com um toque especial: ela fala de amor.

“Essa composição é do David Carvalho, dono de muitos sucessos da música paraense, dentre algumas composições dele, ‘Combo Perfeito’ foi a selecionada como carro chefe desse novo projeto. É uma música especial, que representa muito na minha vida. Eu amei a letra, que é de amor, e dessa coisa toda que está muito em alta, que é esse tecnomelody romântico, como temos visto em muitas referências por aí. Inclusive agora, o Pará está no centro das atenções, justamente com esse tecnomelody romântico, que está voltado para o comércio”, disse a cantora.

Nirah Duarte é natural de Breves, no Marajó, e tem uma estrada musical de mais de uma década. Ela já cantou em grandes bandas paraenses, como: Companhia do Calypso, Banda AR-15 e Banda Batidão. Além disso, Nirah quebrou as barreiras paraenses para ganhar o Brasil. Em 2018, ela participou do The Voice Brasil, reality musical da TV Globo.

Fazendo parte do time de Carlinhos Brown, ela chegou até a parte das batalhas musicais. Sempre levando a música paraense para os palcos por onde passa, Nirah Duarte não fez diferente na atração nacional, ela conquistou a vaga cantando “Pra Te Esquecer”, de Joelma. E claro, que as comparações surgiram, mas a marajoara conseguiu destaque e mostrou o seu talento, sendo conhecida por isso.

Após cinco anos dessa participação, Nirah Duarte curte o lançamento de ‘Combo Perfeito’, mas também se prepara para liberar em breve ‘Erro Infinito’. Além disso, a cantora, aos 28 anos, curte a sua versão mais madura e experiente, principalmente quando se trata de música.

“‘Combo Perfeito’ é o primeiro lançamento desse projeto, mas aproveito para anunciar que dia 29 tem outra música para ser lançada, às 0h”, avisa a cantora.

Os singles são resultados de um trabalho cheio de dedicação e entusiasmo. “Fiquei durante alguns meses focada nesse projeto junto com produtores maravilhosas da nossa terra, como o Rodrigo Camarão, Billy Brasil, tem também uma série de músicos envolvidos nesse trabalho. Esses meses que estivemos executando esse projeto foi para que pudéssemos entregar realmente um trabalho de qualidade”, relembra.

Se ‘Combo Perfeito’ é uma combinação que deu certo no amor, ‘Erro Infinito’ chega como um tecnomelody de um amor que mesmo que não tenha dado certo, tem uma conexão difícil de quebrar.

Com mais de 48 mil seguidores no Instagram e mais de dois mil inscritos no Youtube, Nirah Duarte é uma artista com características bem paraense, com destaque para o ritmo que ela gosta de cantar e suas performances no palco.

No Spotify ela já soma quase nove mil ouvintes mensais e ‘Combo Perfeito’ já tem mais de 2600 plays.