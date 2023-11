Rapper paraense Th091 lança single ‘Poemas Abolicionistas’, em São Paulo

O rapper paraense Th091 lança nesta segunda-feira, 20, Dia da Consciência Negra, o single "Poemas Abolicionistas" do gênero Drill music, uma vertente do rap. A letra evoca o empoderamento da população preta e faz citações à Zumbi dos Palmares, Machado de Assis e Luís Gama. A música estará disponível em todas as plataformas digitais, a partir das 18h do dia 20/11.

VEJA MAIS

Th091 é Thiago Gomes que inicialmente ficou conhecido como THG na cena rapper paraense, no contexto das batalhas de rimas. Th já foi Campeão do Duelo Estadual de MC’s no Pará e já representou o estado na “Batalha da Aldeia”.

Natural de São Miguel do Guamá, aos 22 anos é um artista paraense que atualmente mora em São Paulo e vive de música, sua mudança de nome artístico reforça suas origens. "Realmente, fiz essa mudança de THG para Th091, pois acho a expressão e a sonoridade de Th melhor. Sinto que é estranho o 'G' no final, pois quebra a sonoridade rápida. "Salve aí, Th! E aí, Th! Beleza?". Antes, o G significava meu sobrenome, Gomes. Coloquei 091 para dar ênfase à região norte e ao estado do Pará", disse.

Sobre a música "Poemas Abolicionistas", Th091 explica o processo de composição, que partiu de uma conversa com um amigo. "Estávamos em Balneário Camboriú discutindo sobre várias personalidades negras, como Nelson Mandela, Luis Gama, e refletindo sobre a importância do Dia da Consciência Negra. Isso me inspirou muito. Peguei papel e caneta, fui para a praia e, sentado próximo ao mar, comecei a escrever. Foi assim que a letra surgiu", destacou.

"Queria transmitir para o público a relevância do dia 20 de novembro, além de lembrar diversas personalidades negras que foram fundamentais para a consciência racial e para a abolição da escravidão no Brasil", explicou, reforçando também a escolha da data de lançamento.

O Drill é um estilo musical, vertente do Rap, presente neste trabalho do rapper paraense. Para quem não está familiarizado com o termo, ele explica a origem norte-americana e quem o introduziu no Brasil. "É uma sonoridade que surgiu, creio que em 2010, na cidade de Chicago (EUA). Acredito que o primeiro artista a trazer o drill para o Brasil foi o Vandal, da Bahia. O drill tem essa importância de retratar o cotidiano periférico e os problemas sociais. Acho importante trazer o drill para o norte do Brasil, para abordar tanto a problemática social que enfrentamos quanto a problemática ambiental. Acredito que vai revolucionar cada vez mais o cenário daqui para frente", observou.

Questionados sobre os desafios de ser um artista do rap independente, Th091 destaca que o de residir em outro estado em busca de melhores oportunidades e crescimento artístico, é um deles. "Você tem que lidar com muita coisa no dia a dia. Atualmente estou morando em São Paulo, eu sou de são Miguel do Guamá. Morei em Belém e enfrentei diversos problemas diários rimando nos ônibus. O principal aqui onde estou é pagar aluguel, água, luz e muitas vezes isso faz você pensar nas responsabilidades do dia, do que na arte, e isso acaba te atrapalhando no processo criativo", destacou.

"Mas faz parte do processo e a gente tem que ir lidando com isso com muita resiliência. A música de certa forma é nosso refúgio, nosso confessionário. Meus próximos passos são produzir um EP e voltar para as batalhas de rima", acrescentou revelando os projetos futuros.

Th agradece o apoio e convida os paraenses a apreciarem seu novo trabalho autoral. Saudoso da região, deixa também um recado. "Eu gosto muito do meu estado, da minha região, eu amo o Pará, amo o norte do Brasil. Tem muito igarapé, muita praia, muita natureza. Amo açaí, amo minha família, meus pais, minha avó, meu avô, meus tios. Amo minha namorada e todos os meus amigos, que estão me ajudando nesse momento. Sou muito grato a cada pessoa que Deus colocou na minha vida, cada pessoa que o universo e arte me proporcionou. Acredito que algo grande vem daqui para frente e eu desejo toda essa felicidade para todo mundo", finalizou.

Para acompanhar o trabalho de Th091 é só seguir no Instagram, YouTube e TikTok @thdo091