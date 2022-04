Everton MC e Pelé do Manifesto leva poesia através do rap para evento presencial

Nesta sexta-feira, 08, e sábado, 09 Everton MC e Pelé do Manifesto fazem o "Sarau Tem Que Ser Sagaz", que faz parte do projeto Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras. A primeira apresentação será em Castanhal, nordeste paraense, e segunda em Belém. “O público vai participa recitando suas composições e nós também vamos recitar nossas obras’, antecipou Everton MC.

Além da dupla, ao longo do mês de abril, na 6º edição do projeto serão 138 artistas participando, entre prosadores, poetas, contadores de histórias e outros artistas da palavra, com uma programação que inclui encontros com autores, oficinas de criação e apresentações artísticas, sempre buscando evidenciar a produção literária nacional.

No Pará, Circuito de Oralidades abre o projeto trazendo o "Sarau Tem Que Ser Sagaz". A proposta é de apresentar a literatura marginal em forma de poesia da região norte, mais precisamente Belém do Pará. Contando com mediação de Everton MC e Pelé do Manifesto, ambos com quase uma década no movimento hip hop, mais precisamente o elemento RAP.

“A novidade é que os Circuitos de Autores e de Oralidades voltarão a ser presenciais. Já as oficinas de Criação Literária serão quase todas em formato on-line, visto que essa foi uma experiência positiva aplicada durante a pandemia, possibilitando o acesso a distância.”, explica Henrique Rodrigues, analista de literatura do Departamento Nacional do Sesc.

Everton MC e Pelé do Manifesto, conhecidos pelas suas rimas, atuam por cerca de 10 anos no movimento hip hop. O “Sarau Tem Que Ser Sagaz" terá poesia recitada pelos mc's e plateia participante, a música RAP autoral, bate papo sobre a cultura hip hop e a exibição do documentário "A Batalha De São Bráz", que trata sobre o duelo de mc's no estado do Pará.

“Nosso trabalho social com o rap é levar até às escolas públicas e comunidades um pouco do que é a literatura marginal e assim fazer com que o jovem da periferia tenha acesso a grandes obras e autores. O Sarau tem como principal objetivo oportunizar novos poetas a estarem declamando suas composições”, avaliou Everton MC.

“Esse projeto aproxima as pessoas da arte, principalmente da literatura, fazendo essa transversalidade do rap. Mostrar um pouco da arte de rua para as crianças, fazendo com que elas tenham a oportunidade de se expressar, mostrar um pouco do que elas estão pensando. Vai ser uma troca muito importante”, analisou Pelé do Manifesto.

Um dos objetivos do sarau e propagar a cultura hip hop por meio do elemento RAP. O conteúdo das músicas e poesias trabalhados na atividade permeia por temas como: racismo, homofobia, educação, valorização da periferia, entre outros assuntos nos quais são relevantes e devem ser debatidos em sociedade. Outro ponto relevante do ato cultural é mostrar ao público o valor dos talentos que se têm na periferia e muita das vezes são esquecidos. O sarau tem classificação indicativa para jovens e adultos.

Agende-se

Arte da Palavra – Circuito Oralidades

Sarau tem que ser sagaz

Data: 08/04/2022

Hora: 19h

Local: Sesc em Castanhal (Av. Barão do Rio Branco, 10 – Nova Olinda – Castanhal/PA)

Data: 09/04/2022

Horário: 19h

Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, 522/523 – Campina – Belém/PA)