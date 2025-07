Cena Bis: Sorriso Maroto faz turnê de despedida em Belém

O Sorriso Maroto trouxe para Belém a ultima apresentação local da turnê “Sorriso Maroto – As Antigas”. Neste sábado, 28, milhares de pessoas se reuniram no estádio Mangueirão para cantar e se emocionar com o repertorio da banda, que contempla os maiores sucessos ao longo de quase três décadas de estrada musical.

“Pra sempre em nossos corações”, disse o grupo nas redes sociais.

A turnê que nasceu em comemoração aos 25 anos do Sorriso Maroto, se estendeu e viajou pelo Brasil.

Com um público de mais de 20 mil pessoas, a apresentação do grupo durou mais de quatro horas - sem intervalor, passeando por diversas décadas de hit. O início foi às 23h30.

“Ainda Gosto de Você”, “Já Era”, “A Primeira Namorada”, “Assim Você Mata o Papai”, “Sinais” e “Futuro Prometido”, foram cantadas pelo vocalista Bruno Cardoso e acompanhadas pelo público.