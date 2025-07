Fabão visita Belém para o ‘Amazônia Sour’ e celebra estadia na cidade: ‘experiência única’

O influenciador carioca Fábio Cruz, conhecido na internet como Fabão, esteve em estadia em Belém a convite do Amazônia Sour para desfrutar dos mais variados tipos de coquetéis em uma celebração feita na Estação das Docas, nesse último sábado (28). O evento marcou o encerramento do circuito que passou em mais de 30 bares da cidade de 18 a 27 de junho, integrando sabores amazônicos a vivências culturais, gastronômicas, musicais e empreendedoras.

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Fabão, que chega a Belém pela primeira vez, comentou que as expectativas da viagem ultrapassam o festival. “Tem toda a expectativa da cidade, da experiência e o festival vem pra complementar” disse o influenciador. “A expectativa é a mais gigante possível, de poder conhecer todos os sabores de Belém através de profissionais incríveis da coquetelaria, passando por lugares incríveis da gastronomia também. E vivendo tudo que Belém pode oferecer.”, completou ele.

Fabão conta que já possuía um determinado conhecimento sobre a capital paraense, mas limitado somente aos conteúdos que consumia na internet ou por narrativas de amigos e seguidores. Antes de ir ao festival, Fabão aproveitou para conhecer de perto vários lugares da cidade, como a Ilha do Combu, e disse estar deslumbrado ao conhecer aquele cenário a partir da sua própria experiência presencial.

“Está sendo uma experiência única de conhecer um local novo, vivências novas, e também de aprender também sobre o Brasil de uma forma muito bonita, que é a forma direta, que não passa por nenhum filtro”.

Ele relata ainda que quando contou aos seguidores que estava vindo para Belém, os que moram na cidade indicaram vários pratos típicos para degustar e e lugares para visitar. “Eu nunca tinha tomado banho de rio, então foi uma experiência única. Eu nunca tinha tomado o açaí real, porque lá no Rio de Janeiro é com leite ninho”, relata o influenciador.

Com mais de 350 mil seguidores somente no Instagram, Fabão destaca que um influenciador digital tem um papel fundamental sobre aquilo que as pessoas sabem do mundo, e que seu objetivo é levar conhecimentos também através de suas experiências.

“Eu acho que o papel da pessoa que cria conteúdo deveria ser muito além de só criar conteúdo por criar. Eu acho que a partir do momento que você tem um alcance, que você consegue tocar algumas pessoas de alguma forma, no meu caso através do humor, através da comunicação”, observa Fabão. “Você precisa usar daquilo para conscientizar, você precisa usar daquilo pra, não ensinar num tom professoral, mas para mostrar coisas novas e o que a gente tem”, completa.

“Então, eu enxergo a importância do Fabão criador de conteúdo nesse lugar, de conscientização, de mostrar que o Brasil não é só Rio-São Paulo, como a maioria acredita que é”, comenta o influenciador.

Amazônia Sour

Idealizado por Yvens Penna, o Festival Amazônia Sour chega à sua segunda edição neste ano, reunindo 31 bares e restaurantes da Região Metropolitana. Pitaya, urucum, jambu, pupunha, bacuri, priprioca, puxuri, cumaru, cheiro-verde, chicória, babaçu e até molho de pimenta estão entre os ingredientes que ganham destaque no evento, que coloca a coquetelaria da região no centro das atenções. Cada estabelecimento participante apresenta dois drinks exclusivos: um com álcool e outro sem, ambos elaborados com ingredientes típicos da floresta.