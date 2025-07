Sesc Ver-o-Peso oferece oficinas de arte e audiovisual em julho com vagas abertas ao público

Para quem vai passar o início do mês de julho em Belém, uma boa notícia: além de aproveitar a cidade, é possível aprender algo novo e, quem sabe, descobrir um novo passatempo, aprimorar habilidades ou até cogitar uma nova oportunidade de trabalho. O Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, localizado no bairro da Campina, preparou uma programação especial de oficinas formativas voltadas para o público interessado em experimentar linguagens do audiovisual e das artes visuais. Serão oferecidas atividades práticas e conduzidas por profissionais com forte atuação no campo artístico e cultural da região.

As oficinas começam nesta terça-feira (1º), e seguem pelos próximos 11 dias. As inscrições podem ser realizadas pelo site sesc-pa.com.br ou na Central de Relacionamento da unidade. Os valores variam de acordo com o perfil do participante: são gratuitas para trabalhadores do comércio e seus dependentes, custam R$ 19 para associados, e R$ 29 para o público geral.

Segundo Bruno Cantuária, analista de Artes Visuais do centro cultural e um dos responsáveis pela realização da programação, a proposta é oferecer atividades que vão além do ensino técnico. “A gente tenta promover bem-estar, abrir novas perspectivas e criar pontos de partida para que as pessoas possam ampliar seu repertório de vida. Nosso objetivo é que o público saia daqui satisfeito por ter vivido uma nova experiência”, afirmou.

PROGRAMAÇÃO

A primeira atividade será a oficina "Iniciação às Técnicas do Stopmotion", conduzida por Woylle Masaki, que acontecerá nesta terça até sexta-feira, 4, das 15h às 18h. Será ensinado aos participantes como funciona, na prática, o universo da animação em stopmotion, com modelagem em plastilina, argila e uso de materiais naturais. Voltada para pessoas a partir de 12 anos, a oficina oferece 20 vagas e, ao final, os participantes irão produzir coletivamente um curta-metragem animado.

No sábado (05/07), será a vez da oficina "Construção e Arte com Miriti", das 09h às 12h e das 14h às 18h, com o artista visual Francelino Mesquita. A atividade propõe uma imersão nas técnicas de corte, encaixe e montagem do miriti. Com 15 vagas e classificação livre, os participantes terão contato com aspectos teóricos e práticos, criando suas próprias peças guiadas pela experiência do artista, que há mais de 25 anos se dedica à valorização dos saberes tradicionais da região.

Entre os dias 8 e 11 de julho, Woylle Masaki retorna com a oficina "Iniciação à Animação com Uso de Aplicativos para Celular", também das 15h às 18h. A proposta é democratizar o acesso à linguagem da animação digital por meio de aplicativos gratuitos, ensinando fundamentos da animação quadro a quadro e possibilitando a criação de narrativas visuais simples. A atividade também é voltada para pessoas a partir de 12 anos e oferece 20 vagas.

A programação encerra no sábado (12/07), com o artista Luis Júnior ministrando a oficina "Pintura de Letra Popular", das 09h às 12h e das 14h às 18h. Nascido em Igarapé-Miri, Luis aprendeu o ofício com o mestre Rosi e ficou conhecido por colorir os barcos amazônicos com letras que são verdadeiras obras visuais. Na oficina, os participantes conhecerão a história da tradição gráfica ribeirinha e produzirão suas próprias letras autorais.

SUSTENTABILIDADE E OPORTUNIDADE

Bruno destaca que o Sesc tem como um de seus pilares o compromisso com a cultura e a sustentabilidade. “Falar sobre sustentabilidade é fácil, mas praticá-la e mantê-la exige comprometimento. O Sesc já vem trilhando esse caminho antes mesmo da confirmação de Belém como sede da COP 30”, observou.

Ele lembra que muitas oficinas de artes visuais desenvolvidas na unidade costumam trabalhar com reaproveitamento de materiais. “Já tivemos atividades com produção de tintas naturais, mosaico com cacos de azulejo, entre outras ações com foco na reutilização criativa”, explicou.

Com a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) 30, que será realizada na capital paraense no mês de novembro, muitos olhares estarão voltados para a Amazônia. Bruno avalia que este é um momento estratégico para que produtores culturais locais ganhem mais visibilidade.

“Estamos vivendo uma fase em que muitos artistas, especialmente de comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas e periféricas, estão tendo espaço para se apresentar. É a hora de mostrar toda a potência da nossa produção regional em diversas frentes, como, por exemplo, as artes visuais, audiovisual, música, design sustentável, biojoias”, disse.

SERVIÇO

Oficinas formativas – Sesc Ver-o-Peso

Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, localizado no Av. Boulevard Castilhos França, s/n , no bairro da Campina;

Dias: de 1º a 12 de julho;

As inscrições podem ser feitas no sesc-pa.com.br ou na Central de Relacionamento do Sesc;

Gratuito para trabalhadores do comércio e dependentes | R$ 19,00 (Conveniados) | R$ 29,00 (Público geral);

Vagas limitadas por oficina.