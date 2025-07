Influenciador Felipe Theodoro experimenta culinária paraense durante passagem por Belém

O influenciador digital Felipe Theodoro, conhecido como Théo, esteve na capital paraense, na última segunda-feira (30/06), para participar da primeira edição do “Vem! Belém em Movimento”. O evento, realizado no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, reuniu empreendedores, influenciadores e especialistas para debater temas como vendas, empreendedorismo e marketing.

VEJA MAIS

Após cumprir a agenda do evento, ele aproveitou a estadia para experimentar os sabores típicos da culinária paraense. Nos Stories publicados em seu perfil, o influenciador apareceu no quarto do hotel mostrando a variedade de pratos locais que iria provar, entre eles tacacá, maniçoba, arroz de pato, caranguejo com farofa, pirarucu e uma sobremesa de cupuaçu. “Não precisa babar, não”, disse ele em tom descontraído.

Durante a visita, Théo também brincou com a equipe dizendo que queria gravar um vídeo em Belém e precisava de bailarinos para interpretar Joelma e Chimbinha.

Ainda nos Stories, o influenciador mostrou sua cama repleta de presentes recebidos dos fãs e agradeceu o carinho com uma publicação: “Belém do Pará, obrigado”.