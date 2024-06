Culinária da região nordeste paraense é destaque no 'Mais Você'

A equipe do quadro “Na Estrada” do programa "Mais Você", da Rede Globo, comandado pela apresentadora Ana Maria Braga, mostrou um pouco da riqueza ancestral da culinária do município de Curuçá, localizado na região nordeste paraense. A reportagem foi ao ar em dois programas, nos dias 30 e 31 de maio.

A equipe “Na estrada”, apresentado pela dupla de jornalistas Jimmy Ogro e Juliane Massaoka, passou três dias de experiência imersiva na cultura das comunidades de Lauro Sodré, Muriá, vila Itajuba e no sítio Merian que fica distante cerca de 19 quilômetros da zona urbana de Curuçá.

O chef de cozinha, Léo Modesto, nascido em Curuçá e morador do sítio Mearim foi quem apresentou um pouco da cultura para o Brasil. “O convite veio depois que o Jimmy fez uma vivência no curso imersivo que tenho com o meu amigo Edivaldo Caribé, chamado Culinária na Amazônia Atlântica e o período que ele ficou sentiu vontade de transformar tudo em uma matéria. Inclusive ele fez um vídeo selfie para a Ana Maria Braga no momento em que estávamos na casa de farinha e foi então que veio a ideia de mostrar tudo que ele estava vivendo no 'Mais Você'”, contou Modesto.

A culinária teve um destaque muito especial com a tradicional técnica indígena do “moquém” que se baseia no preparo da carne em uma estrutura de madeira ou de bambu, como uma grelha, onde o calor da fogueira cozinha e defuma os alimentos. “Foi uma troca de experiências. Mostramos o moquém como a minha mãe me ensinou e como permanece viva essa cultura ancestral e que todo mundo herdou de forma didática. Incrível porque tudo faz parte da nossa cultura alimentar”, disse Léo Modesto.

O trabalho da dona Terezinha Modesto, mãe do chef Léo, foi mostrado com as técnicas que ela desenvolveu a partir da mandioca. “Mostramos o nosso projeto de agricultura familiar onde a minha mãe, Terezinha Modesto é quem toca. É de responsabilidade dela o desenvolvimento de produtos a partir da mandioca como o tucupi preto, tucupi defumado e melaço”, contou.

O chef destacou a importância da visibilidade para as comunidades envolvidas: “A comunidade entendeu o quanto foi importante receber uma equipe de televisão e ter essa visibilidade. Eu conversei com as pessoas e expliquei o grande significado, pois foi mostrado o valor de uma cultura tão rica e que é bastante julgada como sem valor por ser tão simples. Somos sim muito ricos em tudo".

Serviço

Sitio Mearim: Estrada do canavial Acesso pela comunidade de Itajuba Curuçá Pá

@Sitiomearim