Acidente que resultou na morte de estudantes da UFPA na BR-153 envolveu 75 pessoas, aponta empresa

O acidente que terminou com a morte de quatro membros da Universidade Federal do Pará (UFPA), sendo três deles estudantes, ocorrido na madrugada desta quarta-feira (16/7), na BR-153, em Porangatu, região norte de Goiás, envolveu 75 pessoas. É o que afirma a Ecovias Araguaia, que administra a via. O episódio envolveu um micro-ônibus, uma carreta e um ônibus. Além dos alunos da UFPA, os motoristas da carreta e do micro-ônibus também morreram.

Segundo a empresa, cinco pessoas foram resgatadas por equipes da concessionária – quatro em estado grave e uma em estado leve. Outras vítimas foram removidas por equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Prefeitura Municipal de Talismã, no Tocantins. “No local, foram constatados cinco óbitos. As vítimas foram encaminhadas a hospitais de Porangatu (GO), Uruaçu (GO) e Alvorada (TO)”, informou em nota. Até 13h30, o estado de saúde atualizado das vítimas não tinha sido divulgado.

A rodovia permaneceu completamente interditada entre 4h10 e 9h. Em seguida, foi parcialmente liberada, com tráfego fluindo em "pare e siga". Ainda na manhã desta quarta (16/7), a Ecovias Araguaia comunicou que a via estava liberada nos dois sentidos.

O sinistro

O policial rodoviário federal Rustiguel informou que os acadêmicos saíram da instituição divididos em um comboio de quatro ônibus. Segundo ele, a carreta teria invadido a contramão e colidido com o primeiro e segundo ônibus desse comboio.

“O primeiro foi o mais afetado. Três estudantes e o motorista desse ônibus morreram ainda no local e os demais ocupantes foram socorridos. Já no segundo ônibus, ninguém se feriu. O condutor da carreta também veio a óbito no local. O passageiro da carreta foi socorrido para o hospital”, disse ele. O primeiro ônibus do comboio transportava 25 alunos, dois motoristas e um orientador.

Luto de três dias

A Universidade Federal do Pará decretou luto de três dias por conta do ocorrido. Em nota, a universidade disse que “está mobilizada para oferecer todo apoio necessário às famílias e às vítimas envolvidas e manifesta solidariedade, compartilhando o luto que atinge toda a instituição neste momento tão difícil”.

Lula e UNE lamentam acidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte das vítimas. “A tragédia resultou na perda irreparável de vidas, incluindo estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) que iriam participar do Congresso Nacional da UNE, e motoristas de dois veículos”, disse ele em uma nota. “Neste momento de dor, manifesto a solidariedade às famílias e amigos das vítimas e aos colegas, professores e a toda a comunidade universitária atingida. Que as famílias encontrem conforto e amparo para atravessar este momento tão difícil”, acrescentou.

A UNE também prestou solidariedade às vítimas e informou que está em contato com autoridades, universidades e com o governo federal para oferecer apoio aos envolvidos.

"A União Nacional dos Estudantes recebeu com imensa tristeza a notícia do grave acidente ocorrido na BR-153, em Goiás, na madrugada desta quarta-feira, 16 de julho." Neste momento de dor profunda, nos solidarizamos com as famílias, amigas e amigos das vítimas. A UNE está em contato desde a madrugada com os governos do Pará e Goiás, com a UFPA (Universidade Federal do Pará), UFG (Universidade Federal de Goiás), além do Governo Federal e demais instituições para oferecer apoio às pessoas envolvidas e acompanhar de perto todas as providências necessárias. Colocamo-nos à disposição para colaborar com o que for possível nesse momento tão difícil", afirmou.

Pará acompanha a situação

No X, Helder disse que o governo estadual está “em contato com as autoridades locais para acompanhar a situação" e afirmou que o Pará "está à disposição para colaborar no que for necessário”. “Recebi com profunda tristeza a notícia do acidente envolvendo estudantes da UFPA na BR-153, em Goiás. Jovens que saíram do Pará cheios de sonhos para participar do Congresso da UNE. Minha solidariedade às famílias das vítimas e orações por todos os feridos”, lamentou ele na publicação.