Acidente com micro-ônibus de estudantes da UFPA deixa 5 mortos em Goiás

Pelo menos cinco pessoas morreram em um acidente entre uma carreta, um micro-ônibus e um ônibus na rodovia BR-153, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso ocorreu, na madrugada desta quarta-feira (16), em Porangatu, região norte de Goiás. O Corpo de Bombeiros informou que há muitos feridos. O acidente envolveu micro-ônibus que transportava alunos da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Ainda conforme as primeiras informações, morreram 3 estudantes e o motorista do ônibus e, também, o condutor da carreta. Ainda segundo a PRF, o acidente envolveu dois dos quatro ônibus de um comboio de estudantes que saíram da UFPA. De acordo com as informações, eles participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) na Universidade Federal de Goiás, que ocorre, nesta quarta-feira (16), em Goiânia.

Ainda segundo a PRF, cinco mortos já foram confirmados pela equipe. Além do Corpo de Bombeiros, também estão no local o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Técnico-Científica e a concessionária responsável pelo trecho De acordo com as informações preliminares da polícia, uma carreta que trafegava no sentido contrário teria invadido a contramão e colidido frontalmente com o primeiro ônibus do comboio, que transportava 25 alunos, dois motoristas e um orientador.

Acidente teve 75 vítimas

A Ecovias Araguaia, que administra a via, informou que o sinistro teve 75 vítimas. Segundo a empresa, cinco pessoas foram resgatadas por equipes da concessionária – quatro em estado grave e uma em estado leve. Outras vítimas foram removidas por equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Prefeitura Municipal de Talismã, no Tocantins.

“Ao todo, a ocorrência teve registro de 75 vítimas. No local, foram constatados cinco óbitos. As vítimas foram encaminhadas a hospitais de Porangatu (GO), Uruaçu (GO) e Alvorada (TO)”, informou em nota. Até às 10h30, o estado de saúde atualizado das vítimas não tinha sido divulgado.

A rodovia permaneceu completamente interditada entre 4h10 e 9h. Em seguida, foi parcialmente liberada, com tráfego fluindo em "pare e siga". Ainda na manhã desta quarta (16/7), a Ecovias Araguaia comunicou que a via estava liberada nos dois sentidos.

Luto de três dias

A Universidade Federal do Pará decretou luto de três dias por conta do ocorrido. Em nota, a universidade disse que “está mobilizada para oferecer todo apoio necessário às famílias e às vítimas envolvidas e manifesta solidariedade, compartilhando o luto que atinge toda a instituição neste momento tão difícil”.

Lula e UNE lamentam acidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte das cinco pessoas. “A tragédia resultou na perda irreparável de vidas, incluindo estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) que iriam participar do Congresso Nacional da UNE, e motoristas de dois veículos”, disse ele em uma nota. “Neste momento de dor, manifesto a solidariedade às famílias e amigos das vítimas e aos colegas, professores e a toda a comunidade universitária atingida. Que as famílias encontrem conforto e amparo para atravessar este momento tão difícil”, acrescentou.

A UNE também prestou solidariedade às vítimas e informou que está em contato com autoridades, universidades e com o governo federal para oferecer apoio aos envolvidos.

"A União Nacional dos Estudantes recebeu com imensa tristeza a notícia do grave acidente ocorrido na BR-153, em Goiás, na madrugada desta quarta-feira, 16 de julho. Neste momento de dor profunda, nos solidarizamos com as famílias, amigas e amigos das vítimas. A UNE está em contato desde a madrugada com os governos do Pará e Goiás, com a UFPA (Universidade Federal do Pará), UFG (Universidade Federal de Goiás), além do Governo Federal e demais instituições para oferecer apoio às pessoas envolvidas e acompanhar de perto todas as providências necessárias. Colocamo-nos à disposição para colaborar com o que for possível nesse momento tão difícil", afirmou.

Pará acompanha a situação

No X, Helder disse que o governo estadual está “em contato com as autoridades locais para acompanhar a situação" e afirmou que o Pará "está à disposição para colaborar no que for necessário”. “Recebi com profunda tristeza a notícia do acidente envolvendo estudantes da UFPA na BR-153, em Goiás. Jovens que saíram do Pará cheios de sonhos para participar do Congresso da UNE. Minha solidariedade às famílias das vítimas e orações por todos os feridos”, lamentou ele na publicação.

UFPA detalha atuação em meio ao acidente

Em posicionamento ao caso, a Universidade Federal do Pará informou que lamenta o grave acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira, envolvendo membros da comunidade universitária que viajavam para o Congresso da UNE, em Goiânia. "A Universidade está mobilizada para oferecer todo apoio necessário às famílias e às vítimas envolvidas e manifesta solidariedade, compartilhando o luto que atinge toda a instituição neste momento tão difícil", diz a nota.

"A Universidade Federal do Pará presta respeito às vítimas e aos familiares e decreta luto oficial de três dias. A Administração Superior da UFPA constituiu um Comitê de Acompanhamento, composto por integrantes da Reitoria, das Pró- Reitorias de Extensão, de Assistência e Acessibilidade Estudantil, de Ensino de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação, de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal, de Administração, de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, e de Relações Internacionais, da Prefeitura Multicampi, da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa e da Assessoria de Comunicação Institucional", informa a UFPA.

Segundo a instituição, o comitê "está mobilizado para atuar de forma coordenada na assistência às vítimas e aos seus familiares, bem como no acompanhamento de todas as providências necessárias. Como medida emergencial, a Universidade montou uma Central de Acolhimento no Campus Guamá, com atendimento presencial às famílias das vítimas e aos demais integrantes da comunidade afetada. A equipe de acolhimento é composta por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e pedagogos da UFPA. Também foi disponibilizado o número (91) 98272-1213 para atendimento remoto".



A UFPA também informou que os feridos foram encaminhados a hospitais nas cidades de Porangatu (GO), Alvorada do Norte (TO) e Gurupi (TO), e estão sendo acompanhados por equipes de saúde locais. O pró-reitor de Gestão de Pessoal da UFPA desloca-se, neste momento, de Brasília ao local do acidente para acompanhar de perto a situação e reforçar o apoio institucional.

"Foram confirmados quatro óbitos de membros da comunidade universitária. Em respeito à memória das vítimas e à privacidade de seus familiares, a UFPA não divulgará informações sobre identidade, cursos ou ocupações das pessoas atingidas", completa a universidade.

A Universidade também detalhou que está em contato permanente com as autoridades responsáveis no local do acidente e no estado do Pará, garantindo a apuração dos fatos e a assistência necessária aos envolvidos, incluindo os trâmites para traslado das vítimas.

"Reiteramos nosso compromisso com a transparência e o respeito à dor das famílias. Novas informações serão divulgadas exclusivamente por meio dos canais oficiais da UFPA, à medida que forem confirmadas por fontes responsáveis", finaliza o comunicado.