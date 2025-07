Governador de Goiás, Ronaldo Caiado lamenta acidente na BR-153 e reforça apoio às vítimas

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, divulgou nesta quarta-feira (16) uma nota de pesar em solidariedade às vítimas do acidente na BR-153, em Porangatu (GO), que envolveu dois ônibus com estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) e uma carreta. Ele destacou o impacto da tragédia e prestou condolências aos familiares.

"Gracinha [primeira-dama de Goiás] e eu recebemos com muito pesar a notícia do acidente trágico que vitimou estudantes na BR-153. Lamentamos profundamente as perdas irreparáveis e nos unimos aos familiares e amigos neste momento de dor", declarou o governador.

Caiado informou ainda que, desde as primeiras horas após o acidente, o Governo de Goiás mobilizou equipes para prestar atendimento às vítimas. O Corpo de Bombeiros atuou no resgate e os feridos foram levados para unidades de saúde de Porangatu e Uruaçu, incluindo o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN).

“Em nome da população goiana, deixo nossos sentimentos e orações às famílias. O Estado permanece à disposição para garantir o suporte necessário a todos os envolvidos”, concluiu Caiado.

Veja a lista das vítimas do acidente da UFPA

Welfesom Campos Alves (estudante de Produção e Multimídia – UFPA)

(estudante de Produção e Multimídia – UFPA) Leandro Souza Dias (estudante de Farmácia – UFPA)

(estudante de Farmácia – UFPA) Ana Letícia Araújo Cordeiro (estudante de Pedagogia – UFPA)

(estudante de Pedagogia – UFPA) Ademilson Militão (motorista da UFPA)

Como aconteceu o acidente com estudantes da UFPA em Goiás

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o primeiro ônibus do comboio da UFPA. O veículo atingido levava 25 estudantes, dois motoristas e um orientador. O segundo ônibus foi atingido lateralmente, mas ninguém ficou ferido.

Feridos foram levados a hospitais da região

A concessionária Ecovias Araguaia, responsável pela rodovia, confirmou que o acidente deixou 75 vítimas. Cinco delas foram resgatadas — quatro em estado grave e uma com ferimentos leves — e levadas para hospitais em Porangatu (GO), Uruaçu (GO) e Alvorada (TO), com apoio do Corpo de Bombeiros, SAMU e da Prefeitura de Talismã (TO).

Rodovia ficou interditada por quase cinco horas

A BR-153 foi totalmente interditada entre 4h10 e 9h desta quarta-feira (16). Após esse horário, o tráfego foi liberado parcialmente com sistema de “pare e siga”.

UFPA decretou luto oficial e criou comitê de apoio

A Universidade Federal do Pará decretou luto oficial de três dias e formou um comitê de acompanhamento para prestar suporte psicológico, logístico e social às famílias das vítimas. A universidade acompanha também os feridos hospitalizados.

Segundo nota oficial, a Central de Acolhimento foi instalada no campus Guamá, com atendimento presencial e remoto pelo número (91) 98272-1213. A equipe é formada por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e pedagogos.

A UFPA também informou que representantes institucionais foram enviados ao local do acidente e estão em contato permanente com autoridades em Goiás e no Pará, prestando apoio e organizando o traslado das vítimas.

Autoridades manifestaram solidariedade

Presidente Lula: lamentou a perda de vidas e prestou solidariedade à comunidade acadêmica.

lamentou a perda de vidas e prestou solidariedade à comunidade acadêmica. Governador Helder Barbalho: disse que o governo do Pará está à disposição para colaborar.

disse que o governo do Pará está à disposição para colaborar. UNE: declarou pesar e informou que está em contato com a UFPA, UFG e autoridades locais para oferecer suporte.

declarou pesar e informou que está em contato com a UFPA, UFG e autoridades locais para oferecer suporte. Secretaria de Saúde de Goiás: mobilizou força-tarefa para atendimento às vítimas.

Resumo do caso

Data e local: quarta-feira (16), BR‑153, Porangatu (GO). Destino: Congresso da UNE, na Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia. Mortes: cinco — três estudantes da UFPA, o motorista do ônibus e o condutor da carreta. Feridos: 75 pessoas atingidas, com diferentes níveis de gravidade. Reações: manifestações da UFPA, governos estadual e federal, e de instituições estudantis.