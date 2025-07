Lula lamenta morte de alunos da UFPA em acidente no estado de Goiás: 'perda irreparável de vidas'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte das cincos pessoas no acidente registrado na madrugada desta quarta-feira (16/7), na BR-153, em Porangatu, região norte de Goiás. Entre as vítimas, três delas são estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) que participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) na Universidade Federal de Goiás, que ocorre nesta quarta (16), em Goiânia.

“A tragédia resultou na perda irreparável de vidas, incluindo estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) que iriam participar do Congresso Nacional da UNE, e motoristas de dois veículos”, disse ele em uma nota. “Neste momento de dor, manifesto a solidariedade às famílias e amigos das vítimas e aos colegas, professores e a toda a comunidade universitária atingida. Que as famílias encontrem conforto e amparo para atravessar este momento tão difícil”, acrescentou.

A UNE também prestou solidariedade às vítimas e informou que está em contato com autoridades, universidades e com o governo federal para oferecer apoio aos envolvidos.

"A União Nacional dos Estudantes recebeu com imensa tristeza a notícia do grave acidente ocorrido na BR-153, em Goiás, na madrugada desta quarta-feira, 16 de julho. Neste momento de dor profunda, nos solidarizamos com as famílias, amigas e amigos das vítimas. A UNE está em contato desde a madrugada com os governos do Pará e Goiás, com a UFPA (Universidade Federal do Pará), UFG (Universidade Federal de Goiás), além do Governo Federal e demais instituições para oferecer apoio às pessoas envolvidas e acompanhar de perto todas as providências necessárias. Colocamo-nos à disposição para colaborar com o que for possível nesse momento tão difícil", afirmou.

Pará acompanha a situação

No X, Helder disse que o governo estadual está “em contato com as autoridades locais para acompanhar a situação" e afirmou que o Pará "está à disposição para colaborar no que for necessário”. “Recebi com profunda tristeza a notícia do acidente envolvendo estudantes da UFPA na BR-153, em Goiás. Jovens que saíram do Pará cheios de sonhos para participar do Congresso da UNE. Minha solidariedade às famílias das vítimas e orações por todos os feridos”, lamentou ele na publicação.

O acidente

O policial rodoviário federal Rustiguel informou que os acadêmicos saíram da instituição divididos em um comboio de quatro ônibus. Segundo ele, a carreta teria invadido a contramão e colidido com o primeiro e segundo ônibus desse comboio. “O primeiro foi o mais afetado. Três estudantes e o motorista desse ônibus morreram ainda no local e os demais ocupantes foram socorridos. Já no segundo ônibus, ninguém se feriu. O condutor da carreta também veio a óbito no local. O passageiro da carreta foi socorrido para o hospital”, disse ele. O primeiro ônibus do comboio transportava 25 alunos, dois motoristas e um orientador.