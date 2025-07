Saiba tudo sobre o acidente que vitimou estudantes da UFPA em Goiás

Um grave acidente envolvendo uma carreta e um ônibus com estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) deixou cinco mortos e dezenas de feridos na madrugada de quarta-feira (16/07), na BR‑153, em Porangatu (GO). As vítimas fatais incluem três estudantes, o motorista do coletivo e o condutor da carreta.

Os alunos viajavam em comboio rumo ao 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Goiânia. Ao todo, 75 pessoas foram atingidas de alguma forma na colisão. A seguir, veja tudo que se sabe, até o momento, sobre o acidente.

Como aconteceu o acidente com estudantes da UFPA em Goiás

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta que trafegava na direção oposta invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o primeiro ônibus de um comboio da UFPA. O veículo atingido levava 25 estudantes, dois motoristas e um orientador. O segundo ônibus também foi atingido lateralmente, mas ninguém ficou ferido.

Quem são as vítimas do acidente com estudantes da UFPA em Goiás

Entre os mortos estão três estudantes da UFPA e o motorista do ônibus. O condutor da carreta também faleceu no local. Um passageiro da carreta foi resgatado com ferimentos graves. Os demais passageiros dos ônibus foram socorridos com ferimentos de diferentes gravidades. Veja a lista com o nome das vítimas do acidente com ônibus da UFPA:

Ademilson Militão de Oliveira, motorista do micro-ônibus vinculado ao campus de Altamira;

Leandro Souza Dias, estudante de Farmácia do campus Belém;

Ana Letícia Araújo Cordeiro, estudante de Pedagogia, também de Belém;

Welfeson Campos Alves, estudante de Produção e Multimídia.

O motorista da carreta, Keyne Laurentino de Oliveira, também morreu na hora.

Feridos foram levados a hospitais da região

A concessionária Ecovias Araguaia, responsável pela rodovia, confirmou que o acidente deixou 75 vítimas. Cinco delas foram resgatadas pela própria concessionária — quatro em estado grave e uma em estado leve. Os feridos foram levados para hospitais de Porangatu (GO), Uruaçu (GO) e Alvorada (TO), com o apoio do Corpo de Bombeiros, SAMU e Prefeitura de Talismã (TO).

Rodovia ficou interditada por quase cinco horas

A BR‑153 foi totalmente bloqueada entre 4h10 e 9h desta quarta-feira (16/07). Após esse horário, o tráfego foi liberado em sistema de “pare e siga” até a normalização completa ainda durante a manhã.

Estudantes registraram momento antes da viagem

Uma foto publicada nas redes sociais mostra os 25 estudantes do campus Belém reunidos ao lado do micro-ônibus que integrava a caravana da UFPA. A imagem foi feita ainda na segunda-feira (14/07) e postada por uma das alunas que participaria do Congresso da UNE.

Confira a foto:

Estudantes reunidos. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

UFPA decretou luto oficial e criou comitê de apoio

A Universidade Federal do Pará declarou luto oficial de três dias e criou um comitê emergencial com representantes da Reitoria, Pró-Reitorias, Fundação de Amparo à Pesquisa, Assessoria de Comunicação e Prefeitura Multicampi. O objetivo é prestar suporte psicológico, logístico e social às famílias das vítimas. A instituição também acompanha a situação dos feridos hospitalizados.

Homenagem durante abertura do congresso da UNE

Durante a cerimônia de abertura do Congresso da UNE, realizada nesta quarta-feira (16/07), na Universidade Federal de Goiás (UFG), estudantes e representantes de movimentos sociais fizeram uma homenagem emocionante às vítimas do acidente.

O evento foi marcado por um minuto de silêncio, discursos de solidariedade e mensagens em memória dos estudantes da UFPA que perderam a vida a caminho da participação política e acadêmica.

MPF cobra responsabilização

O Ministério Público Federal no Pará (MPF/PA) divulgou uma nota oficial em que expressa profundo pesar pelas mortes dos estudantes e manifesta solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade acadêmica da UFPA. O órgão também cobrou a responsabilização dos envolvidos e a prevenção de novas tragédias.

"Neste momento de dor, o MPF/PA se solidariza com os familiares, amigos, colegas e toda a comunidade universitária da UFPA, e reafirma seu compromisso com a promoção da justiça, da responsabilização e da prevenção de tragédias como esta", declarou o comunicado.

Autoridades manifestaram solidariedade

Resumo do caso

Data e local: quarta-feira (16/07), na BR‑153, em Porangatu (GO) Destino: Congresso da UNE, na Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia Mortes: cinco — três estudantes da UFPA, o motorista do ônibus e o condutor da carreta Feridos: 75 pessoas atingidas, com diferentes níveis de gravidade