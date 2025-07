Pacajá: homem é encontrado morto dentro de uma residência com sinais de violência 

Um homem identificado como Antônio Carlos Lima Morais, de 34 anos, foi encontrado sem vida e com sinais de violência, na madrugada desta terça-feira (15) em um imóvel localizado na vicinal dos Mineiros, zona rural do município de Pacajá, no sudoeste do Pará.

De acordo Segundo informações da Polícia Civil, a delegacia foi acionada após a descoberta do corpo no interior da residência. As circunstâncias do homicídio ainda estão sendo investigadas. Diligências seguem em andamento para apurar autoria e motivação do crime.

Uma equipe do Centro de Perícias Científicas de Tucuruí foi ao local e fez a remoção do cadáver, realização de necrópsia e perícia no local do crime.