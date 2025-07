‘Olhão’ é preso em investigação sobre roubo em Santarém

Um homem identificado como Darlisson Rocha Miranda, mais conhecido como ‘Olhão’, de 22 anos, foi preso na tarde de terça-feira (15) no bairro Santo André, em Santarém, oeste do Pará. A ação foi realizada pela Polícia Militar em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo. O suspeito já teria sido flagrado em vários vídeos que mostravam a participação dele em assaltos no município.

"A Polícia Civil informa que o suspeito foi conduzido pela Polícia Militar à Seccional de Santarém onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo. Ele está à disposição da Justiça", comunicou.

O mandado de prisão contra o suspeito foi expedido pela 2ª Vara Criminal do município. De acordo com o 35º Batalhão de PM, a guarnição se deslocou até a casa da avó do investigado após receber a ordem judicial. O suspeito estava sentado em frente à residência e teria tentado fugir ao perceber a chegada da viatura policial. ‘Olhão’ se escondeu embaixo de uma cama dentro do imóvel, mas foi capturado.

Ainda conforme a PM, vídeos compartilhados em grupos de WhatsApp mostravam a ação do suspeito nos delitos. Ele seria bastante conhecido na área pelas práticas de assaltos. ‘Olhão’ ainda teria passagens por tráfico, furto, roubo e receptação. Após a prisão, ele foi conduzido até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.