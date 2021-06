Chef Léo Modesto faz balanço sobre participação no 'Mestre do Sabor'

O ‘Mestre do Sabor’ de quinta (3) foi marcado pela emoção. O chef paraense Léo Modesto, do time de Kátia Barbosa, acabou se ferindo durante a prova eliminatória e precisou receber atendimento médico. Com o prazo mais curto para executar o desafio, Léo Modesto não conseguiu finalizar o prato a tempo e acabou sendo o quarto eliminado da competição.

Na disputa, os participantes precisaram de muita criatividade para produzir um cardápio completo, com entrada, prato principal e sobremesa, usando, obrigatoriamente, palmito e sardinha.

O time do mestre Rafa Costa e Silva foi o grande vencedor da etapa ‘Menu Confiança’, avaliada às cegas por Claude Troisgros e Batista, e garantiu a imunidade. O grupo preparou uma entrada com torrada de sardinha defumada, emulsão de pimentão e ovas e castanha-do-pará. O prato principal foi um falso ossobuco de pupunha com arroz socarrat de rabada e a sobremesa foi um bolinho de castanha com palmito, chantili, castanhas caramelizadas e sardinha.

Os chefs tiveram 55 minutos para preparar receitas usando frango orgânico como ingrediente principal. A chef Carol Francelino, do time de Leo Paixão, fez um peito de frango empanado com maionese de pequi e cebolinha, e foi o escolhido da noite. O chef Léo Modesto, que não conseguiu finalizar a prova, deixou o reality em uma despedida marcada pela emoção.

"Você é uma grande promessa nesse mundo gastronômico, você foi essencial no meu grupo e é um cara que participou de todas as etapas de todos os pratos que a gente serviu, e sempre muito pontual, muito verdadeiro e muito profissional”, elogiou a mestre Kátia Barbosa.

Léo Modesto avaliou sua participação no reality. "Participar da terceira temporada de ‘Mestre do Sabor’ foi muito gratificante. Primeiro pela troca com todo mundo e a grande experiência em poder mostrar um pouco da cultura alimentar das minhas raízes, além da visibilidade que o programa tem. Acho que consigo resumir tudo em cima dessa visibilidade. O programa tem trazido uma experiência muito grande com todos os participantes. A visibilidade está sendo incrível na minha região, ainda mais por ser uma região do nordeste paraense que está tendo um olhar bem diferenciado para nós que somos agricultores, produtores. Hoje eu represento uma parte desses produtores, venho de uma família que é de pescadores e agricultores".

Ele também sinaliza o que virá após a participação no programa. "Acredito que muita coisa vai mudar. Aliás, já está mudando. Muitas propostas estão acontecendo e muitas propostas provavelmente virão. Hoje eu já consigo colher frutos dessa participação. Hoje eu consigo trabalhar a minha cozinha, que é de raiz amazônica, que foi a proposta que eu levei no primeiro prato ao programa. Eu consigo me enxergar no meu próprio empreendimento com essa pegada de cozinha que eu levo. Pretendo estudar as propostas que estão aparecendo. O programa me fez resgatar algo que eu sempre quis, que é apostar em meu próprio empreendimento e trabalhar na raiz amazônica, que é a minha identidade".

Seguem na disputa, pelo time de Leo Paixão: Aline Guedes, Bruna Martins, Cadu Moura, Carol Francelino e Pedro Barbosa: no de Kátia Barbosa – Bia Pimentel, Matheus Almeida, Pedro Franco e Vitória Gasques; e Rafa Costa e Silva continua com Ana Carolina Garcia, Danilo Takigawa, Diogo Sabião, Ju Lima e Rodrigo Guimarães.