Presidente da TV Globo, Paulo Marinho celebra marcos da emissora e destaca carinho pelo Pará

O criador de conteúdo paraense Juan Fielder esteve presente na última terça-feira (27/05), no Summit Acontece Globo, evento promovido pelo Grupo Globo no Rio de Janeiro. A iniciativa reuniu talentos, executivos, parceiros e afiliadas para apresentar as inovações, a programação e os principais lançamentos da emissora previstos para 2025.

VEJA MAIS

Durante o evento, Juan conversou com o diretor e presidente da TV Globo, Paulo Marinho, que destacou a importância do momento para a empresa e falou sobre as comemorações que marcam o ano de 2025.

“A gente está muito animado com esse ano, celebrando os 100 anos da Globo, 60 anos da TV Globo e 30 anos dos Estúdios Globo”, afirmou o executivo. Segundo ele, são datas simbólicas que reforçam o compromisso da emissora em continuar criando e produzindo conteúdo de qualidade.

Marinho ressaltou ainda que a Globo segue firme em sua missão de levar boas histórias ao público brasileiro. “A Globo está animada como nunca, mantendo seu compromisso de sempre levar boas histórias para o público brasileiro”, completou.

O presidente da emissora também aproveitou a ocasião para enviar uma mensagem ao público do Pará e aos leitores do Grupo Liberal. “Ao Pará, eu deixo um abraço grande, meu carinho. Já estive lá visitando a afiliada, visitando também Santarém. Tenho muito carinho e apreço pela região. Forte abraço para todo mundo”, disse.