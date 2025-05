Ana Paula Arósio volta à Globo após 15 anos para participar do 'Fantástico'

Afastada da TV há mais de 15 anos, Ana Paula Arósio vai participar do Fantástico neste domingo, 11. A atriz é uma das entrevistadas de um novo videocast da Globo, e recorda seu tempo de novelas falando ao projeto.

Em um trecho divulgado do programa, Ana Paula fala de quando estava no ar em Terra Nostra, de 1999 a 2000, e conta sobre um hábito inusitado que acabou adquirindo ao se acostumar com os cavalos.

"Em novela de época a gente sempre usa cavalos, e os meninos responsáveis pelos cavalos me deixavam montar o Quebra Coco, que era um cavalo mansinho, super mansinho. E eu montava e ia visitar o Jayme Monjardim diretor-geral e de núcleo da novela no estúdio", conta, aos risos. "Eu entrava dentro da sala de edição com o cavalo."

Bem-humorada, ela explica a Renata Capucci, apresentadora do novo formato, que apesar da surpresa, talvez as pessoas esperassem esse tipo de atitude dela.

Recentemente, Ana Paula Arósio apareceu pela primeira vez ao público com cabelos grisalhos, em um comercial para uma empresa de medicamentos e suplementos. Desde que se afastou da televisão em 2010, ela leva uma vida reclusa e longe dos holofotes. Hoje, mora na Inglaterra.