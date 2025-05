Em volta à Globo, Ana Paula Arósio se limita a falar de cavalos

Ana Paula Arósio, que fez sucesso em diversas novelas da Globo nos anos 1990 e 2000, "reapareceu" na emissora no Fantástico deste domingo, 11, 15 anos depois de seu último trabalho. O seu afastamento, porém, não foi citado: a atriz falou apenas sobre cavalos.

Apesar da expectativa, a participação se resumiu a uma chamada que divulgou o podcast O Futuro Já Começou, que aborda histórias de profissionais que passaram pela emissora. Ela foi descrita entre os entrevistados do grupo de "Gente que você não vê há muito tempo" na narração.

Ana Paula Arósio apareceu em uma edição do podcast ao lado de outros dois artistas e duas jornalistas entrevistadoras. Foi citado o início de seu sucesso, com Hilda Furacão (1998) e Terra Nostra (1999). E o assunto já pendeu para os equinos.

"Em novela de época a gente sempre usa cavalos. Tinham alguns momentos que eram de esperar arrumar o set para fazer a próxima cena. Os meninos responsáveis pelos cavalos me deixavam montar o 'Quebra-Côco', que era um cavalo super mansinho. Eu montava e ia visitar o Jayme Monjardim no estúdio, entrava dentro da sala de edição. Com um cavalo!", relatou.

"A gente ia abaixando, quietinho... Dentro do estúdio não me deixaram. As pessoas, bom, talvez esperassem... Falavam: 'O que você tá fazendo aqui dentro?! Vai gravar!", prosseguiu. Questionada se levava bronca, Ana Paula Arósio respondeu: "Ah, eu não ligava".

"Porque a gente fica muito tempo gravando e você tem que achar uma maneira de divertir. Para mim, nada melhor do que montar um cavalo. Então eu conseguia!"

Depois de algum tempo, foi novamente chamada para a conversa, convidada a falar sobre uma história engraçada que teria acontecido na Holanda: "A gente estava gravando Páginas da Vida. Todo mundo em Amsterdã teve uma coisa de 'consumismo'. E eu não comprava nada. Até que eu encontrei uma loja com tudo para cavalos, fiquei louca!"

"Comprei uma sela. Na hora de passar o cartão, não passava. Eu esqueci de desbloquear os cartões. Quem me salvou foi Edson Celulari, um cavalheiro. Não só me emprestou o cartão como levou a sela nas costas para o hotel!", continuou.

A terceira e última grande interação com Ana Paula Arósio trouxe novamente a questão. Relembrar o dia em que a atriz montou o próprio cavalo em uma produção da Globo.

"Foi em Um Só Coração. Minha personagem montava muito bem, melhor que eu, então fiz aulas. Vi que tinha uma movimentação, 'vamos pegar um cavalo ali', eu falei: 'Gente, eu tenho um!'. Mas eu não contei para ninguém que o 'Mágico' era um garanhão, e são muitos ciumentos com o espaço pessoal deles."

"Mas tinha uma cena que eu tinha que colocar o Mágico com outro cavalo e ele ficar quietinho. Graças a Deus a gente fez várias cenas antes. No final ele estava tão cansado que ficou só ali, respirando. Consegui! Juntei o amor pessoal pelo amor pelo cavalo. O diretor Carlos Manga disse: 'Nossa, como esse cavalo é manso!'. Eu disse: 'Uh! Você não sabe o que ele apronta comigo!'", concluiu.

É possível assistir à íntegra da participação de Ana Paula Arósio no podcast O Futuro Já Começou no streaming Globoplay.

Fora dos holofotes

Longe das novelas desde 2010, a atriz se afastou dos holofotes. Chegou a aparecer em algumas campanhas publicitárias desde então, mas deu raras entrevistas ou informações sobre seu paradeiro.