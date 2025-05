'Manas', protagonizado por Dira Paes, pré-estreia com presença de famosos no Rio de Janeiro; veja

O filme Manas, estrelado por Dira Paes, teve sua pré-estreia no Rio de Janeiro no último sábado (10), no cinema da Gávea, no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de diversas celebridades, incluindo Leandra Leal, Mariana Goldfarb, Ingrid Guimarães, Camila Pitanga, Maeve Jinkings, Marina Moschen e o diretor Guilherme Burgos.

A atriz paraense Dira Paes compareceu acompanhada de seu filho, Inácio.

Famosos participam de pré-estreia de "Manas" no Rio de Janeiro (Fotos: Victor Chapetta / AgNews) Alan Rocha (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Dira Paes, Marianna Brennand, Jamilli Correa e Rômulo Braga (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Flora Camolese (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Fernanda Nobre (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Dira Paes e Camila Pitanga (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Camila Pitanga (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Dira Paes e Camila Pitanga (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Dira Paes e Camila Pitanga (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Dira Paes e o filho, Inácio (Foto: Victor Chapetta / AgNews) (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Maeve Jinkings (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Dira Paes (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Leandra Leal (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Leandra Leal e o marido Guilherme Burgos (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Mariana Goldfarb (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Ingrid Guimarães (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Jennifer Dias (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Marina Moschen (Foto: Victor Chapetta / AgNews) João Côrtes (Foto: Victor Chapetta / AgNews) Dadá Coelho (Foto: Victor Chapetta / AgNews)

Dirigido por Marianna Brennand, o longa-metragem teve a sua primeira pré-estreia em Belém, em abril, com a presença do elenco. A estreia nos cinemas será em 15 de maio.

"Manas" foi premiado no Festival de Veneza com o GdA Director’s Award, prêmio máximo da mostra Giornate degli Autori. Porém, o filme acumula 20 prêmios.

VEJA MAIS

Na trama, Marcielle, uma adolescente de 13 anos que enfrenta um cenário de violência na Ilha do Marajó, no Pará. Dira interpreta a delegada Aretha, inspirada em duas pessoas reais, uma delas, a ativista irmã Henriqueta.

"Manas" foi coproduzido por Globo filmes e Canal brasil.