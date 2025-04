Kiara Felippe se encanta com Belém e se emociona com sucesso de ‘Beleza Fatal’

Em sua primeira visita a Belém, a atriz e influenciadora Kiara Felippe, que interpreta a personagem Andréia na novela Beleza Fatal, marcou presença na pré-estreia do filme Manas, que ocorreu nesta terça-feira (15), e aproveitou a visita para comemorar seu aniversário na capital paraense, celebrado nesta quarta-feira (16).

“Eu estou amando a primeira vez aqui em Belém, amando conhecer a cultura, amando conhecer os polos artísticos, e agora vendo prestigiar esse filme incrível, que eu tenho certeza que não só eu, mas geralmente vai amar”, contou, emocionada.

Acompanhada da atriz paraense e amiga Joyce Cursino, Kiara mergulhou na culinária local e visitou espaços culturais da cidade. “Totalmente, eu vim para festejar o meu aniversário, que é amanhã, então eu estou fazendo essa imersão. Joyce me trouxe, minha amiga, para conhecer todas as partes importantes, não só cultural, mas artística, gastronômica, e para mim está sendo algo incrível conhecer Belém, uma preciosidade também, assim, ter o afeto e o carinho de todos vocês”, afirmou.

Fenômeno de audiência e repercussão, a novela Beleza Fatal conquistou o público paraense, e a personagem Andréia, vivida por Kiara, se tornou uma das queridinhas. “Foi um presente pra mim e eu acho que reverberou socialmente a personagem, ela caiu no gosto popular, na simpatia e no carisma popular também. Eu não sabia que tinha chegado tão longe, então realmente foi o que eu disse, vim pra cá e ter recebido o calor e o afeto da galera daqui foi algo assim, inesperado, mas muito importante, porque a gente sempre fica pensando nessa questão da distribuição Sul e Sudeste e quando vê o calor nos outros polos regionais do Brasil é algo lindo e incrível ver que a gente conseguiu atingir tantas pessoas”, declarou a atriz.

Atualmente, a artista se dedica a novos projetos. Ela desfilou recentemente na São Paulo Fashion Week e se prepara para retomar sua Trava Tour pela Europa, além de aguardar respostas para novos trabalhos no audiovisual. “Sim, sempre visando novos projetos, não só na parte artística. Enquanto atriz, mas nas outras frentes que eu atuo. Semana passada eu estive no São Paulo Fashion Week, desfilando novamente na Semana de Moda, agora engatando meu projeto para a minha Trava Tour na Europa novamente e aguardando algumas respostas no audiovisual também, então assim, estou super feliz com todo o impacto e com toda a visibilidade que Beleza Fatal me trouxe”, concluiu.