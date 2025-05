Lembra dela? Paraense 'Dani senta com carinho', desativa Instagram e preocupa seguidores

A paraense Daniele Lopes, mais conhecida nas redes como “Dani senta com carinho”, desativou recentemente sua conta no Instagram, surpreendendo os fãs e gerando especulações sobre o motivo do afastamento. Natural de Tucuruí, no sudeste do Pará, Dani conquistou a internet em 2021 ao lançar uma coreografia para o hit “Não Pode se Apaixonar”, de Xand Avião. Os vídeos somaram milhões de visualizações em pouco tempo.

Com a fama, a paraense alcançou mais de um milhão de seguidores no Instagram e chegou a receber o selo de conta verificada. Sua presença online era marcada por vídeos de dança, muitos deles gravados em cenários simples e com figurinos curtos, como biquínis e roupas justas, sempre embalados por músicas do momento.

Apesar do sucesso, Dani passou longos meses longe da plataforma, voltando a publicar apenas em fevereiro deste ano com um vídeo que logo viralizou. Na ocasião, os comentários dos fãs destacavam seu "glow up" e elogiavam sua beleza. Ainda assim, a influenciadora voltou a desaparecer das redes e, nos últimos dias, seguidores notaram que seu perfil no Instagram havia sido desativado.

No TikTok, onde ainda mantém uma conta ativa com mais de 5,5 milhões de seguidores, Dani continua sendo lembrada por seus vídeos e estilo irreverente. No entanto, ela também tem publicado com menos frequência, o que levanta questionamentos sobre um possível afastamento definitivo das redes sociais. Confira o último vídeo publicado por Dani: