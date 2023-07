Dia do biquíni: relembre três vezes que ‘Dani senta com carinho’ apareceu com peça micro na web

Cinco de julho foi escolhido como o Dia Mundial do Biquíni. Na internet, quando se fala sobre a peça é impossível não se lembrar da paraense Daniele Lopes, conhecida como “Dani senta com carinho”, que voltou a bombar nas redes sociais este ano ao dançar com um micro biquíni branco, gerando um alvoroço. Tudo porque ela colocou a parte de frente da peça para trás e vice-versa. Relembre:

A postagem foi feita no dia 15 de março e acumula mais de 71 mil curtidas. O que chamou bastante atenção dos internautas foi o tamanho do biquíni usado pela moradora de Tucuruí, sudeste do Pará. Logo depois, vieram outras sequências de vídeos. Em abril, Dani publicou um em que usava um menor ainda na versão vermelha. Confira:

Nos comentários, internautas começaram entrar na brincadeira junto com a paraense: “Férias já para esse biquíni”, disse uma. “O bom é que ela consegue usar o biquíni nos dois lados”, escreveu uma segunda.

Na época, a paraense chegou a explicar que não imaginava que os conteúdos fossem gerar tanta repercussão. “Foi tudo muito espontâneo, porque está sendo uma fase que estou gostando do meu corpo e por gostar de usar biquínis também”, contou Daniele.

Os vídeos de Dani começaram a despertar a curiosidade da mulherada. Isso porque, a maioria queria saber como ela conseguia usar uma peça tão pequena. Até a vice campeã do BBB 21, Camilla de Lucas, não resistiu e disparou: “O que é que tá acontecendo, gente? O povo tá botando a parte de trás do biquíni na parte da frente? Como é que vocês fazem caber?”.

Até mesmo uma seguidora de Daniele aproveitou a situação para saber sobre. Em meio às várias curiosidades na caixinha de perguntas do Instagram, a paraense decidiu responder a moça. O vídeo com a resposta viralizou e foi muito comentado nas redes sociais.

Dani respondeu para a internauta sobre a importância de amar o corpo natural, mesmo existindo intervenções cirúrgicas para diminuir o tamanho da vagina ou outros órgãos.

“Tem procedimento, né? Mas você deve aceitar como você é. Todas nós somos lindas, empoderadas. Cada pessoa tem um tamanho certo para o seu tipo de corpo, então todas vocês são maravilhosas assim como eu sou também”, afirmou.

Em uma das últimas publicações feitas no Instagram, no dia 24 de junho, Dani usava um “nano” biquíni preto. Nos comentários, os internautas parecem ter desaprovado o conteúdo da jovem.

“O povo ri faz piada, eu já até defendi essa garota! Mas hoje vai perder uma seguidora e espero que perca muitos”, escreveu uma. “Acho ela linda…mas me deu um cadinho de vergonha alheia”, disse outra.