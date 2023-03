‘Dani senta com carinho’ conta segredo de micro biquíni usado em vídeo; confira

A influenciadora digital Daniele Lopes, mais conhecida como ‘Dani senta com carinho’, de Tucuruí, sudeste do Pará, viralizou na web ao compartilhar vídeos dançando com um micro biquíni. O tamanho do biquíni chamou atenção dos internautas por ser idêntico a um fio-dental, mas usado na parte da frente, o que gerou mais discussões e especulações sobre Daniele.

No vídeo, a paraense dança a música de Xand Avião ‘Não pode se apaixonar’, que a fez ficar conhecida na internet em 2021.

Nas redes sociais, a curiosidade sobre como Daniele conseguiu usar uma peça tão pequena, tomou conta. Até a vice- campeã do BBB 21, Camilla de Lucas, ficou indignada. “O que é que tá acontecendo, gente? O povo tá botando a parte de trás do biquíni na parte da frente? Como é que vocês fazem caber?”, perguntou.

Em entrevista ao G1, a influencer revelou o segredo do biquíni, e que não é um fio-dental. “É um biquíni normal, mas como cada um, ele tem uma estética”, contou. Recentemente, Dani ainda passou uma mensagem nas redes sociais sobre corpos diferentes após suas seguidoras perguntarem o que fazer para ter uma parte íntima igual a dela.

