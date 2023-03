'Dani senta com carinho': quem é a paraense comparada com a rainha Elizabeth

Pra quem ta ligado nas redes sociais é muito fácil identificar o conteúdo da paraense, de 18 anos, que rebola e sorri o tempo todo. 'Dani senta com carinho' está há mais de três meses bombando nas redes sociais por causa dessa especialidade.

De Tucuruí, no Pará, Daniele Lopes entrou no Tik Tok no fim de dezembro para se distrair na pandemia e estourou em fevereiro. Agora tem milhões de visualizações em todos os seus vídeos.

"Nunca esperei. Agora as pessoas me identificam na rua, crianças e adultos pedem fotos", disse ela.

A jovem ficou conhecida como "senta com carinho", porque foi justamente ao som da música "Não Pode Se Apaixonar", de Xand Avião, DJ Ivis e MC Danny, que ela conquistou vários seguidores.

Com uma coreografia que ela criou, o sorriso "congelado" e sem piscar, ela reproduz o mesmo conteúdo sempre, só muda o look.

E foi junto com a persistência dela, que a paraense virou meme. Em um de seus vídeos, ela foi comparada com a Rainha Elizabeth II, quando era jovem.

"Não consegue perceber a semelhança entre as duas? Dá uma olhadinha na foto abaixo!", mostrou uma publicação.