Paraense 'Dani senta com carinho' volta a usar micro biquíni após protesto com roupas longas; vídeo

A influenciadora paraense Daniele Lopes, conhecida como "Dani senta com carinho", voltou a utilizar o famoso micro biquíni branco em suas dancinhas após cinco vídeos publicados com o corpo todo coberto. A peça se tornou uma sensação nas redes sociais, com usuários se questionando como fazer para "caber" no biquíni.

Nesta segunda-feira (6), Dani compartilhou um novo vídeo em sua conta no Instagram usando o micro biquíni. A jovem aparece fazendo uma dança sensual e mostrando o bumbum, com foco na peça fio dental. Confira o vídeo:

A influencer também publicou um vídeo dançando no último domingo (5), mas o que chamou a atenção dos seguidores foi a estampa de sua camiseta, que trazia a mensagem "roupa não define caráter". A frase pode ser uma resposta às críticas que a dançarina recebeu por usar peças sensuais em seus vídeos.