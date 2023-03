Mulher pergunta como ter a xan* igual a de 'Dani senta com Carinho' e influencer reage; veja

A influenciadora "Dani senta com carinho” tem chamado a atenção dos internautas nos últimos dias. Isso porque a paraense aderiu ao uso do micro biquíni, tendência entre as celebridades, e gravou um vídeo utilizando a peça de roupa enquanto dançava. Após a repercussão, Dani respondeu uma seguidora curiosa que quis saber como ter uma xan* (vagina) pequena, capaz de ficar completamente coberta pelo biquíni, como a dela.

Em meio às várias curiosidades na caixinha de perguntas do Instagram, a paraense decidiu responder a moça. O vídeo com a resposta viralizou e foi muito comentado nas redes sociais.

Na filmagem, Dani falou para a seguidora sobre a importância de amar o corpo natural, mesmo existindo intervenções cirúrgicas para diminuir o tamanho da vagina ou outros órgãos.

“Tem procedimento, né? Mas você deve aceitar como você é. Todas nós somos lindas, empoderadas. Cada pessoa tem um tamanho certo para o seu tipo de corpo, então todas vocês são maravilhosas assim como eu sou também.”

Veja o vídeo: