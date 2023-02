Paraense 'Dani senta com carinho' chama a atenção na web em vídeos com micro biquíni branco

Daniele Lopes, que ficou conhecida como "Dani senta com Carinho", voltou a roubar a cena nas redes sociais. A jovem natural de Tucuruí viralizou nos últimos dias ao publicar uma série de vídeos no TikTok, dançando com um micro biquíni branco.

Há cerca de dois anos, a jovem conquistou os internautas após ficar conhecida pelas coreografias repetidas da música “Não Pode Se Apaixonar”, de Xand Avião, DJ Ivis e MC Danny.

A publicação ousada, em que ela aparece dançando algumas músicas, teve grande repercussão e milhares de comentários no perfil dela no TikTok. Confira: