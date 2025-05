Global Citizen Festival: Amazônia terá ingressos gratuitos apenas para moradores do Pará

No dia 1º de novembro de 2025, sábado, Chris Martin, do Coldplay, Anitta, Gaby Amarantos e Seu Jorge se apresentam no Estádio Olímpico do Pará, em Belém, pelo Global Citizen Festival: Amazônia.

A primeira edição do festival a ser realizada na América Latina terá ingressos gratuitos para os moradores de Belém e do Estado do Pará, que estão disponíveis no site oficial do evento.

Porém, para obter a entrada, é necessário se cadastrar no aplicativo Global Citizen ou no site oficial e realizar ações sociais, que incluem: assinatura de petições; envio de e-mails para autoridades; publicação de posts no X (antigo Twitter); assistir vídeos; resposta a questionários sobre temas sociais; e participação em missões específicas da plataforma.

Após, as realizações das ações são gerados pontos, que poderão ser usados para participar de sorteios de ingressos diretamente no aplicativo. Os sorteios são realizados em períodos específicos e os sorteados serão informados via e-mail no dia seguinte ou podem verificar o resultado na aba “Entered Rewards” do aplicativo. Ainda não há data específica para o início dos sorteios, mas com o anúncio das atrações, a expectativa é que comece em breve.

O evento, mais uma vez, se concentrará em incentivar participantes e apoiadores a realizar milhões de ações para se unirem ao esforço de ajuda ao planeta. A campanha busca arrecadar US$1 bilhão para proteger, restaurar e revitalizar a floresta amazônica, buscar compromissos para uma transição energética justa em todo o mundo e apoiar as comunidades que estão na linha de frente dos impactos climáticos.

O #GlobalCitizenFestival: Amazônia tem como ponto alto o projeto #ProtejaAAmazônia, que conta com as participações de Anitta, Seu Jorge, e a própria Gaby Amarantos de Belém como headliners do Festival, e os palestrantes incluirão líderes indígenas locais, como o Cacique Raoni Metuktire, além de uma apresentação especial de Chris Martin, do Coldplay.