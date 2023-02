Harmonização corporal: veja as famosas do Carnaval 2023 que realizaram o procedimento

Nessa época do ano, Carnaval, não é muito difícil nos pegarmos olhando para as silhuetas femininas e masculinas que desfilam em grandes escolas de samba. Rainhas de Bateria, destaques de carros alegóricos, todas mostrando curvas perfeitas e corpos "no lugar". Mas o que muita gente não sabe é que tamanha perfeição na maioria das vezes não vem de genética, mas sim, de três elementos aliados: alimentação balanceada, prática de atividades físicas e procedimentos estéticos.

Giovanna Antonelli, Deborah Secco, e as rainhas de bateria Carla Prata (Acadêmicos do Tucuruvi – SP) e Lexa (Unidos da Tijuca – RJ) seguem estes caminhos, que podem inspirar outras mulheres em seu dia a dia. Para chegarem "inteironas" nesse Carnaval, elas seguiram a receita e fizeram uso de tratamentos rápidos, não cirúrgicos e muito seguros a partir da utilização do bioestimulador de colágeno para o corpo.

A empresa brasileira Rennova lançou o Rennova Elleva X, um bioestimulador de colágeno para o corpo inteiro, que promete aumentar a firmeza da pele, reduzir a flacidez, a celulite e tem durabilidade de até 24 meses. Portanto, a silhueta tão sonhada de rainha de bateria, vai durar para além do Carnaval.

Saiba quais as famosas do Carnaval 2023 fizeram harmonização corporal

Lexa (Unidos da Tijuca – RJ) Carla Prata (Acadêmicos do Tucuruvi – SP) Bianca Monteiro (Portela / RJ) Letícia Guimarães (Acadêmicos de Santa Cruz / RJ) Giovana Angélica (Mocidade independente de Padre Miguel) Danny Hayrha (Bloco Cacique de Ramos / RJ) Savia David (Unidos de Vila Maria / SP)

O que é o bioestimulador de colágeno?



O colágeno é uma proteína essencial para o organismo, responsável por fornecer sustentação, elasticidade e estruturação à pele. À medida que envelhecemos, a produção natural de colágeno diminui, o que pode levar à flacidez da pele e à diminuição da renovação celular.

Para combater esse problema, o bioestimulador de colágeno Rennova Elleva e sua versão corporal, Rennova Elleva X, atuam profundamente na pele, estimulando a produção natural de colágeno, melhorando a flacidez e proporcionando maior firmeza e sustentação à pele. Nas nádegas, o produto promete ajudar a repor o volume, reduzir a celulite e promover um efeito lifting.

O que harmonização corporal



A harmonização corporal é um conjunto de procedimentos estéticos que buscam equilibrar as proporções e melhorar a estética do corpo. Esse tratamento se tornou muito popular nos últimos anos, especialmente entre aqueles que buscam alcançar um corpo mais simétrico, definido e equilibrado.

Ao corrigir pequenas imperfeições e assimetrias no corpo, é possível ter uma aparência mais jovial, saudável e harmônica. Além disso, a harmonização corporal pode trazer benefícios para a saúde física e emocional, melhorando a postura, a respiração, a mobilidade e a disposição.

Entre os procedimentos mais comuns que compõem a harmonização corporal, podemos citar a lipoescultura, a bichectomia, a rinoplastia, a abdominoplastia, o preenchimento labial, o lifting facial, a aplicação de botox e outros. É importante destacar que esses procedimentos devem ser realizados por profissionais qualificados e experientes, em clínicas e hospitais com excelência em atendimento e segurança.