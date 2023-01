Ácido Hialurônico: saiba o que é, para que ele serve, quais os benefícios e quem pode usar

Ao perguntar para o buscador mais famoso do planeta, o Google, o que é alguma coisa, a palavra ácido hialurônico é uma das que mais aparecem. A substância queridinha do momento, é um coringa utilizado nos procedimentos estéticos mais diversos, principalmente nos de harmonização facial. Além disso, hoje ele está presente em milhares de cosméticos, desde bases para o rosto até cremes para o corpo.

Durante os dias 25 e 28 de janeiro, em São Paulo, milhares de profissionais que trabalham com harmonização orofacial estiveram no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo (CIOSP). Diversas marcas apresentaram suas novidades em produtos que vão muito além da odontologia.

Mas, afinal, o que é Ácido Hialurônico? Quais as "maravilhas" que ele pode fazer? Quem pode usá-lo, quando usá-lo e onde encontrá-lo de forma natural?

O que é Ácido Hialurônico?



Nada mais é do que uma molécula que nosso organismo produz naturalmente, que pode ser encontrada nas nossas cartilagens, articulações e na pele. Mas, assim como o colágeno, com o passar dos anos, sua produção diminui, trazendo as tão temidas rugas ao nosso corpo e o ressecamento da pele.

Quais os benefícios que o Ácido Hialurônico pode fazer?

De acordo com o Patrick Peloso, cirugião dentista, especialista em harmonização orofacial com 10 anos de experiência e professor da Rennova, marca de produtos para harmonização facial, é um gel que é injetado na pele, principalmente para a hidrataçãoda pele. Ao injetar esse gel, alcançamos benefícios como a hidratação intensa, deixando a pele mais jovem e trazendo o rejuvenescimento facial. Além disso podemos fazer vários preenchimentos no rosto com ele: preenchimento labial, rinomodelação, preenchimento das linhas de expressão como o bigode chinês e muitos outros".

Dr. Patrcik Peloso, professor da Rennova (Reprodução)

O profissional disse ainda que o tratamento com o produto é temporário, que pode durar de seis meses há um ano. "Hoje, o tratamento é bem mais acessível. Agora temos na Rennova, por exemplo, produtos sensacionais e com preços acessíveis", finalizou.

Principais benefícios do ácido hialurônico

Hidrata a pele, deixando-a mais saudável, elástica e viçosa; Ajuda a reter a hidratação já existente na pele; Suaviza rugas e linhas de expressão; Tem ação preenchedora e anti-flacidez; É usado em procedimentos de harmonização facial; Ameniza marcas de acne.

Quem pode usar ácido hialurônico?

Qualquer pessoa que esteja sentindo necessidade de hidratar a pele o preencher rugas na face pode usar o ácido hialurônico. A substância é indicada para qualquer pessoa que deseje fazer preenchumentos na pele. "São para pacientes saudáveis, ou seja, pessoas com dermatites, hipertensão e diabetes descontroladas não podem usar o produto. Mas se você é diabético, hipertenso mas tem glicose e pressão arterial controladas, o uso está liberado", explicou o Dr. Patrick Peloso.

Aplicação de ácido hialurônico na boca (Canva)

Quem é a Rennova?



Fundada em 2008, a Rennova é a empresa genuinamente brasileira, protagonista no segmento de produtos para harmonização facial e corporal no país, com atuação internacional. Seu portfólio é o mais completo do mercado, conta com produtos de ácido hialurônico, bioestimuladores, toxina botulínica, e fios PDO, entre outros itens. Sua tecnologia é desenvolvida em parceria com

países que são referência em inovação, como Áustria, Israel e Coréia do Sul.

Onde encontrar ácido hialurônico de forma natural?



Para quem não sabe, o ácido hialurônico está presente em diversos alimentos, entre eles, a batata doce, frutas cítricas, folhas verdes, no feijão e alimentos ricos em naringenina. Veja os alimentos que possuem ácido hialurônico.