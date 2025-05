Pastor mirim viraliza ao dizer que 'cura câncer'; conheça Miguel Oliveira, o missionário de 15 anos

Com apenas 14 anos, o jovem Miguel Oliveira, natural de Carapicuíba, São Paulo, se tornou uma figura polêmica nas redes sociais nos últimos dias. Autodeclarado “missionário mirim” e membro da Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético, ele viraliza com vídeos em que afirma realizar curas milagrosas em casos de doenças como paralisia e até câncer. Em uma de suas pregações mais polêmicas, ele aparece rasgando exames médicos de uma mulher, aos prantos, e declara: “Eu rasgo o câncer, eu filtro o seu sangue e eu curo a leucemia”.

Hoje, Miguel percorre o país pregando em eventos religiosos, compartilhando “revelações proféticas” e pedidos de contribuições financeiras em troca de bênçãos. Com mais de 1,2 milhão de seguidores, suas publicações viralizam, mas também dividem opiniões.

Entre os vídeos mais comentados está o momento em que Miguel afirma ter curado uma mulher com leucemia. Em outro episódio, diz que um homem paralítico voltou a andar após suas orações: “Ele jogou as muletas fora e saiu correndo pela igreja”, relatou.

Internautas acusam o jovem de manipular o público e promover encenações. A desconfiança aumentou após Miguel falar em “línguas estranhas” durante uma pregação, mas ser flagrado misturando palavras em inglês, levantando suspeitas de improviso.

Outro ponto polêmico é a forma como o adolescente pede doações financeiras. Em um dos vídeos, ele afirma: “Quero agora quatro pessoas aqui no altar para doar R$ 1 mil. A velocidade com que você vem é a velocidade com que o milagre será realizado”. Em suas transmissões, é comum a exibição de chaves Pix para contribuições.

Apesar das controvérsias, Miguel Oliveira ganhou o apoio de nomes conhecidos como o influenciador Pablo Marçal, que comentou em uma palestra sobre as críticas que o jovem missionário recebe: “Segura o tranco!”, disse, em mensagem pública ao garoto.