Celular fora da tomada explode enquanto jovem dormia; veja o que pode causar explosão

Um incidente acendeu alerta em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para os cuidados necessários ao manter o celular na cama durante o sono. O fotógrafo Pablo Moura, de 18 anos, foi vítima de uma explosão de seu aparelho Xiaomi Poco F3, que aconteceu na tarde deste domingo (27). Apesar de não estar carregando no momento do ocorrido, o celular pegou fogo e explodiu inesperadamente enquanto ele dormia.

De acordo com o irmão de Pablo, Luan Staab, o aparelho estava fora da tomada e repousava ao lado da cama do fotógrafo, na residência da família na Vila Marli. A explosão foi tão violenta que provocou um buraco no colchão de Pablo. As informações são da CNN.

“Meu irmão saiu assustado, correndo, e bateu na porta dela dizendo que estava pegando fogo. Minha mãe chegou lá e o colchão já tinha queimado. Saiu muita fumaça do quarto, um cheiro tóxico”, detalhou Luan.

Apesar do susto, Pablo não sofreu ferimentos graves. Ele relatou que o calor da explosão queimou seu dedo e aqueceu a cabeça, mas não chegou a causar ferimentos profundos. O que pode ter impedido uma tragédia maior foi uma almofada grande que ele usava para dormir.

Embora não seja comum, a explosão de celulares, mesmo fora da tomada, pode ser fatal. “A gente acha que isso nunca vai acontecer”, disse Luan.

O que pode causar a explosão do celular?

Embora o aparelho não estivesse conectado à tomada, a explosão pode ser explicada por uma série de fatores relacionados à bateria do celular. O superaquecimento da bateria é a principal causa de explosões, podendo ocorrer mesmo quando o aparelho não está carregando. A bateria de íon-lítio, geralmente usada em smartphones, é sensível a variações de temperatura e, quando exposta a condições inadequadas, pode passar por um processo de "fuga térmica", um fenômeno químico incontrolável que pode resultar em uma explosão.

Além disso, outros fatores podem contribuir para o incidente acontecer, como o uso excessivo do dispositivo, carregamento incorreto, exposição a altas temperaturas ou defeitos de fabricação.

Cuidados essenciais para evitar acidentes

Impactos na estrutura da bateria: a pressão, perfuração ou impactos no celular podem danificar a estrutura interna da bateria, provocando curtos-circuitos e aquecimento excessivo; Exposição ao calor: deixar o celular em locais muito quentes, como dentro de um carro exposto ao sol, pode acelerar os processos químicos da bateria, aumentando o risco de falhas; Evitar carregamento em locais fechados: a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) recomenda que os celulares não sejam carregados em ambientes fechados, como bolsas, gavetas e caixas, onde a ventilação é insuficiente e o calor não pode se dissipar adequadamente; Uso de baterias e carregadores não originais: a utilização de acessórios não oficiais pode aumentar significativamente as chances de falhas. Baterias e carregadores falsificados não passam pelos testes de segurança da Anatel e podem estar sujeitos a sobrecarga, aquecimento excessivo e até curto-circuitos.