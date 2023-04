Bateria de celular explode em homem e câmera de segurança flagra cena

Um técnico em eletrônica sofreu um acidente enquanto consertava a bateria de um celular na última sexta-feira (14). Vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que a bateria explode enquanto o profissional manipulava o aparelho. O caso aconteceu em Gurupi, cidade localizada no Sul do Tocantins (TO).

A explosão foi tão forte que o homem foi arremessado para o chão. O vídeo mostra dois ângulos da cena. É possível ver a bateria se transformando em uma bola de fogo. De acordo com o técnico, que optou por não se identificar, a bateria do celular já estava envelhecida e inchada, o que pode ter causado o acidente.Veja!

VEJA MAIS

Sinal de alerta

O técnico alertou os usuários a ficarem atentos ao estado das baterias e, caso estejam envelhecidas, é preciso substituí-las imediatamente. Ele afirmou, ainda, que o aparelho quase provocou um incêndio na loja onde trabalhava. Os funcionários precisaram jogar água para evitar que as chamas se alastrassem pelo estabelecimento. Ninguém ficou ferido.