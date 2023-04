Prédio desaba na França e deixa ao menos cinco feridos; autoridades buscam por sobreviventes

Um prédio de quatro andares no centro de Marselha, na França, desabou e deixou, pelo menos, cinco pessoas feridas. O caso aconteceu na noite deste sábado (8), já na manhã de domingo (9) no país europeu. Ainda não se sabe a causa do incidente.

Segundo as informações do UOL, os bombeiros investigam se uma explosão provocada por vazamento de gás pode ter relação com a queda. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, disse que a estimativa é que existam entre quatro a dez pessoas sob os escombros do prédio.

VEJA MAIS

O prefeito de Marselha, Benoît Payan, disse que as vítimas feridas estavam em prédios vizinhos. Conforme dito pelo UOL, a persistência de fogo no local do acidente atrasa as buscas das autoridades por sobreviventes.

As ruas ao redor do prédio foram isoladas. Vídeos compartilhados no Twitter mostram o estado da área onde aconteceu a queda e o trabalho dos bombeiros.