Filho do rapper Flo Rida cai de apartamento e está em estado grave: 'Sobreviveu milagrosamente'

O filho do rapper norte-americano Flo Rida caiu do quinto andar do prédio onde mora com a mãe em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A criança de seis anos fraturou o pé esquerdo e a pélvis, teve um dilaceramento no fígado e colapso dos pulmões, além de hemorragia interna. Zohar Paxton está internado em estado grave.

A mãe da criança, Alexis Adams, abriu um processo onde responsabiliza os proprietários e gerentes do complexo de apartamentos, uma construtora, um instalador de janelas e outros indivíduos pelo acidente. Segundo a ex-companheira de Flo Rida, a janela pela qual a criança caiu não tinha as condições de segurança necessárias.

O acidente ocorreu no dia 4 de março, mas a ação foi movida por Adams apenas na última segunda-feira (27). Zohar nasceu com hidrocefalia e só foi reconhecido por Flo Rida após a realização de um exame de DNA, em 2018. O rapper se pronunciou na tarde desta quinta-feira (30) sobre o caso:

"Obrigado a todos que me procuraram com seu cuidado e preces pelo meu filho. Ele está tendo a melhor assistência médica e sobreviveu milagrosamente a queda. Eu peço que vocês continuem com as orações durante a sua reabilitação, mas prefiro que isso continue sendo um assunto privado", escreveu o cantor.

Quem é Flo Rida?

Flo Rida é um rapper e cantor americano, nascido em 16 de dezembro de 1979 em Carol City, Flórida. Seu nome artístico é uma homenagem ao seu estado natal. Ele começou sua carreira em 2006 e tornou-se um dos artistas mais populares do hip-hop e do pop. Sua música é caracterizada por batidas pulsantes, refrões cativantes e letras de festa. Flo Rida já trabalhou com diversos artistas famosos, incluindo T-Pain, David Guetta, Sia, Akon, Pitbull e muitos outros.

Maiores lançamentos do cantor:

"Low" (feat. T-Pain) - atingiu o 1º lugar na Billboard Hot 100 em 2008 e vendeu mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo.

"Right Round" (feat. Ke$ha) - atingiu o 1º lugar na Billboard Hot 100 em 2009 e vendeu mais de 6 milhões de cópias em todo o mundo.

"Whistle" - atingiu o 1º lugar na Billboard Hot 100 em 2012 e vendeu mais de 4 milhões de cópias em todo o mundo.

"Wild Ones" (feat. Sia) - atingiu o 5º lugar na Billboard Hot 100 em 2012 e vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo.

"My House" - atingiu o 4º lugar na Billboard Hot 100 em 2015 e vendeu mais de 3 milhões de cópias em todo o mundo.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)